Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кубань» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.75

03 октября 2025 10:40
Кубань - Торпедо Миасс
04 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

4 октября в Краснодаре состоится матч 12-го тура Второй лиги А, где «Кубань» примет «Торпедо Миасс». Встреча обещает быть упорной: хозяева пытаются выбраться из серии неудач, а гости демонстрируют надежность в обороне и идут без поражений уже пять туров подряд.

«Кубань»

Краснодарский клуб переживает непростой отрезок: команда не может выиграть четыре матча кряду, а дома сыграла вничью трижды подряд. В последнем туре «Кубань» уступила «Авангарду Курск» (2:3), при этом сумев дважды отличиться в атаке. В последних пяти играх коллектив забил 4 мяча и пропустил 3, что подчеркивает их осторожный стиль. Команда создает моменты, но реализует их нестабильно, что и стало главной проблемой в последних турах. Тем не менее, «Кубань» редко проигрывает крупно и старается держать баланс между атакой и обороной.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса находится в хорошей форме: пять матчей подряд без поражений и всего один пропущенный мяч за этот период. Последний тур завершился нулевой ничьей с «Динамо Владивосток» (0:0), и это лишь подтвердило их умение грамотно обороняться. За последние пять игр «Торпедо Миасс» забило 3 гола и пропустило только 1, что делает их одной из самых крепких команд оборонительного плана в группе. В атаке они не блещут результативностью, но за счет надежности в защите уверенно набирают очки.

Факты о командах

«Кубань»

  • Поражение 2:3 от «Авангарда Курск» в последнем туре.
  • 4 забитых и 3 пропущенных гола в 5 последних матчах.
  • Средние показатели: 0.80 забитых и 0.60 пропущенных за игру.
  • Три ничьих подряд дома.

«Торпедо Миасс»

  • Ничья 0:0 с «Динамо Владивосток» в последнем туре.
  • 5 матчей подряд без поражений.
  • Средние показатели: 0.60 забитых и 0.20 пропущенных за игру.
  • Не пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
5
Забитых мячей
6
1.25
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:3
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Кубань
2 : 1
04.10.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
24.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Кубань
0 : 1
11.05.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
2 : 3
23.03.2025
Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Торпедо Миасс»

Обе команды подходят к встрече с разным настроем: хозяева пытаются прервать неудачную серию, а гости делают ставку на прагматичный футбол. «Кубань» может попытаться воспользоваться фактором своего поля, но стабильная оборона «Торпедо Миасс» станет серьезным препятствием. Учитывая низкую результативность обеих команд и осторожный стиль игры, вероятность закрытого матча очень высока. Логично предположить, что игра будет малорезультативной и решится одним голом или вовсе завершится вничью.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Фора «Торпедо Миасс» (0) – коэффициент 1.95

1.75
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Торпедо Миасс Кубань
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 