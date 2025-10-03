4 октября в Краснодаре состоится матч 12-го тура Второй лиги А, где «Кубань» примет «Торпедо Миасс». Встреча обещает быть упорной: хозяева пытаются выбраться из серии неудач, а гости демонстрируют надежность в обороне и идут без поражений уже пять туров подряд.

«Кубань»

Краснодарский клуб переживает непростой отрезок: команда не может выиграть четыре матча кряду, а дома сыграла вничью трижды подряд. В последнем туре «Кубань» уступила «Авангарду Курск» (2:3), при этом сумев дважды отличиться в атаке. В последних пяти играх коллектив забил 4 мяча и пропустил 3, что подчеркивает их осторожный стиль. Команда создает моменты, но реализует их нестабильно, что и стало главной проблемой в последних турах. Тем не менее, «Кубань» редко проигрывает крупно и старается держать баланс между атакой и обороной.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса находится в хорошей форме: пять матчей подряд без поражений и всего один пропущенный мяч за этот период. Последний тур завершился нулевой ничьей с «Динамо Владивосток» (0:0), и это лишь подтвердило их умение грамотно обороняться. За последние пять игр «Торпедо Миасс» забило 3 гола и пропустило только 1, что делает их одной из самых крепких команд оборонительного плана в группе. В атаке они не блещут результативностью, но за счет надежности в защите уверенно набирают очки.

Факты о командах

«Кубань»

Поражение 2:3 от «Авангарда Курск» в последнем туре.

4 забитых и 3 пропущенных гола в 5 последних матчах.

Средние показатели: 0.80 забитых и 0.60 пропущенных за игру.

Три ничьих подряд дома.

«Торпедо Миасс»

Ничья 0:0 с «Динамо Владивосток» в последнем туре.

5 матчей подряд без поражений.

Средние показатели: 0.60 забитых и 0.20 пропущенных за игру.

Не пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Прогноз на матч «Кубань» – «Торпедо Миасс»

Обе команды подходят к встрече с разным настроем: хозяева пытаются прервать неудачную серию, а гости делают ставку на прагматичный футбол. «Кубань» может попытаться воспользоваться фактором своего поля, но стабильная оборона «Торпедо Миасс» станет серьезным препятствием. Учитывая низкую результативность обеих команд и осторожный стиль игры, вероятность закрытого матча очень высока. Логично предположить, что игра будет малорезультативной и решится одним голом или вовсе завершится вничью.

