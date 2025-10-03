4 октября в Краснодаре состоится матч 12-го тура Второй лиги А, где «Кубань» примет «Торпедо Миасс». Встреча обещает быть упорной: хозяева пытаются выбраться из серии неудач, а гости демонстрируют надежность в обороне и идут без поражений уже пять туров подряд.
«Кубань»
Краснодарский клуб переживает непростой отрезок: команда не может выиграть четыре матча кряду, а дома сыграла вничью трижды подряд. В последнем туре «Кубань» уступила «Авангарду Курск» (2:3), при этом сумев дважды отличиться в атаке. В последних пяти играх коллектив забил 4 мяча и пропустил 3, что подчеркивает их осторожный стиль. Команда создает моменты, но реализует их нестабильно, что и стало главной проблемой в последних турах. Тем не менее, «Кубань» редко проигрывает крупно и старается держать баланс между атакой и обороной.
«Торпедо Миасс»
Команда из Миасса находится в хорошей форме: пять матчей подряд без поражений и всего один пропущенный мяч за этот период. Последний тур завершился нулевой ничьей с «Динамо Владивосток» (0:0), и это лишь подтвердило их умение грамотно обороняться. За последние пять игр «Торпедо Миасс» забило 3 гола и пропустило только 1, что делает их одной из самых крепких команд оборонительного плана в группе. В атаке они не блещут результативностью, но за счет надежности в защите уверенно набирают очки.
Факты о командах
«Кубань»
- Поражение 2:3 от «Авангарда Курск» в последнем туре.
- 4 забитых и 3 пропущенных гола в 5 последних матчах.
- Средние показатели: 0.80 забитых и 0.60 пропущенных за игру.
- Три ничьих подряд дома.
«Торпедо Миасс»
- Ничья 0:0 с «Динамо Владивосток» в последнем туре.
- 5 матчей подряд без поражений.
- Средние показатели: 0.60 забитых и 0.20 пропущенных за игру.
- Не пропускает в 6 из 8 последних матчей.
Прогноз на матч «Кубань» – «Торпедо Миасс»
Обе команды подходят к встрече с разным настроем: хозяева пытаются прервать неудачную серию, а гости делают ставку на прагматичный футбол. «Кубань» может попытаться воспользоваться фактором своего поля, но стабильная оборона «Торпедо Миасс» станет серьезным препятствием. Учитывая низкую результативность обеих команд и осторожный стиль игры, вероятность закрытого матча очень высока. Логично предположить, что игра будет малорезультативной и решится одним голом или вовсе завершится вничью.
Рекомендованные ставки
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Фора «Торпедо Миасс» (0) – коэффициент 1.95