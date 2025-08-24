Введите ваш ник на сайте
Торпедо Миасс - Кубань: онлайн-трансляция 24 августа 2025

Торпедо Миасс
24.08.2025, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
- : -
Не начался
Кубань
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Торпедо Миасс - Кубань
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Торпедо Миасс
Кубань
«Кубань» – «Авангард»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 21:07
«Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.20
Вчера, 21:00
«Муром» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72
8 августа, 10:42
«Торпедо Миасс» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.80
8 августа, 10:24
«Иртыш» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.72
1 августа, 08:58
«Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.20
Вчера, 21:00
«Торпедо Миасс» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.80
8 августа, 10:24
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.15
1 августа, 08:47
«Авангард» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.20
25 июля, 08:53
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
15 июня, 20:15
«Кубань» – «Авангард»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 21:07
«Муром» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72
8 августа, 10:42
«Иртыш» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.72
1 августа, 08:58
Ещенко определил самый популярный клуб России: «Нет смысла даже спорить»
26 июля, 20:42
4
«Родина-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.00
25 июля, 12:43
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Калуга
- : -
16.08.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Иртыш
- : -
16.08.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Динамо Вл
2 : 0
16.08.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Кубань
- : -
16.08.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Торпедо Миасс
- : -
24.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Калуга
- : -
16.08.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Иртыш
- : -
16.08.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Динамо Вл
2 : 0
16.08.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Кубань
- : -
16.08.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Торпедо Миасс
- : -
24.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Калуга
- : -
24.08.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Авангард
- : -
24.08.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Муром
- : -
24.08.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Иртыш
- : -
30.08.2025
Торпедо Миасс
Последние матчи
Все
Торпедо Миасс
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
09.08.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Иртыш
0 : 0
02.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.08.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Родина-2
3 : 1
26.07.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
09.08.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.08.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Авангард
1 : 2
26.07.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Торпедо Миасс
2 : 2
19.07.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
14.06.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Иртыш
0 : 0
02.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Родина-2
3 : 1
26.07.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Динамо Вл
0 : 2
19.07.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волга
5 : 2
14.06.2025
Кубань
