«Иртыш» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.00

29 августа 2025 12:44
Иртыш - Торпедо Миасс
30 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Иртыша»
Сделать ставку

30 августа в рамках седьмого тура Второй лиги А «Иртыш» примет «Торпедо Миасс». Обе команды расположились в верхней части таблицы и имеют неплохие серии в последних турах. Для хозяев встреча станет шансом закрепиться в зоне лидеров, а для гостей – возможностью приблизиться к первой тройке.

«Иртыш»

Омский коллектив проводит уверенный старт сезона: после шести туров команда набрала 11 очков и занимает второе место в таблице. В последнем туре «Иртыш» обыграл на выезде «Авангард Курск» (3:1), продемонстрировав надeжность в обороне и реализацию моментов в атаке. В последних пяти играх команда забила 4 мяча и пропустила всего 3, что показывает грамотный баланс между линиями. Особенно стоит отметить низкий показатель пропущенных голов – в среднем 0.60 за игру.

«Торпедо Миасс»

Клуб из Миасса идeт пятым, имея в активе 9 очков. В прошлом туре «Торпедо Миасс» добилось уверенной победы над «Кубанью» (2:0), но в целом старт сезона получился менее стабильным: были и ничьи, и поражение от «Динамо Владивосток» (0:2). Команда отличается дисциплиной, но нечасто играет ярко в атаке. За пять последних матчей забито всего 4 мяча, а пропущено 4. В среднем – 0.80 гола за игру в обе стороны.

Факты о командах

«Иртыш»

  • Занимает 2-е место после 6 туров (11 очков).
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Второй лиги А.
  • В последних 5 матчах: 0.80 забито и 0.60 пропущено в среднем.
  • Победа 3:1 над «Авангардом Курск» в последнем туре.

«Торпедо Миасс»

  • Идeт на 5-м месте (9 очков после 6 туров).
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей турнира.
  • В последних 5 матчах: 0.80 забито и 0.80 пропущено в среднем.
  • Уверенная победа 2:0 над «Кубанью» в предыдущем туре.

Личные встречи
44% (4)
33% (3)
22% (2)
10
Забитых мячей
5
1.11
В среднем за матч
0.56
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Иртыш
1 : 2
19.10.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
25.08.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
11.05.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Иртыш
1 : 1
30.03.2024
Торпедо Миасс
Россия. Вторая лига. Группа 4, 3 тур
Иртыш
0 : 0
21.05.2023
Торпедо Миасс
Россия. Вторая лига. Группа 4, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 4
29.10.2022
Иртыш
Россия. Вторая лига. Группа 4, 8 тур
Иртыш
0 : 0
09.09.2022
Торпедо Миасс
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 21 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
13.04.2022
Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 10 тур
Иртыш
1 : 0
17.09.2021
Торпедо Миасс
Показать все

Прогноз на матч «Иртыш» – «Торпедо Миасс»

Обе команды подходят к игре в неплохой форме, но «Иртыш» выглядит более организованно и стабильно в обороне. Омский клуб играет дома и имеет лучший показатель надeжности в защите, что делает его фаворитом предстоящей встречи. «Торпедо Миасс» также редко проигрывает, но показатели в атаке выглядят скромнее. Вероятно, матч получится вязким, с упором на контроль игры и минимизацией ошибок. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом при низкой результативности.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Иртыша» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • «Иртыш» забьет первый гол – коэффициент 1.85

2.00
Победа «Иртыша»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Торпедо Миасс Иртыш
Рекомендуем
  • Читайте нас: 