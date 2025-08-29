30 августа в рамках седьмого тура Второй лиги А «Иртыш» примет «Торпедо Миасс». Обе команды расположились в верхней части таблицы и имеют неплохие серии в последних турах. Для хозяев встреча станет шансом закрепиться в зоне лидеров, а для гостей – возможностью приблизиться к первой тройке.

«Иртыш»

Омский коллектив проводит уверенный старт сезона: после шести туров команда набрала 11 очков и занимает второе место в таблице. В последнем туре «Иртыш» обыграл на выезде «Авангард Курск» (3:1), продемонстрировав надeжность в обороне и реализацию моментов в атаке. В последних пяти играх команда забила 4 мяча и пропустила всего 3, что показывает грамотный баланс между линиями. Особенно стоит отметить низкий показатель пропущенных голов – в среднем 0.60 за игру.

«Торпедо Миасс»

Клуб из Миасса идeт пятым, имея в активе 9 очков. В прошлом туре «Торпедо Миасс» добилось уверенной победы над «Кубанью» (2:0), но в целом старт сезона получился менее стабильным: были и ничьи, и поражение от «Динамо Владивосток» (0:2). Команда отличается дисциплиной, но нечасто играет ярко в атаке. За пять последних матчей забито всего 4 мяча, а пропущено 4. В среднем – 0.80 гола за игру в обе стороны.

Факты о командах

«Иртыш»

Занимает 2-е место после 6 туров (11 очков).

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Второй лиги А.

В последних 5 матчах: 0.80 забито и 0.60 пропущено в среднем.

Победа 3:1 над «Авангардом Курск» в последнем туре.

«Торпедо Миасс»

Идeт на 5-м месте (9 очков после 6 туров).

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей турнира.

В последних 5 матчах: 0.80 забито и 0.80 пропущено в среднем.

Уверенная победа 2:0 над «Кубанью» в предыдущем туре.

Прогноз на матч «Иртыш» – «Торпедо Миасс»

Обе команды подходят к игре в неплохой форме, но «Иртыш» выглядит более организованно и стабильно в обороне. Омский клуб играет дома и имеет лучший показатель надeжности в защите, что делает его фаворитом предстоящей встречи. «Торпедо Миасс» также редко проигрывает, но показатели в атаке выглядят скромнее. Вероятно, матч получится вязким, с упором на контроль игры и минимизацией ошибок. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом при низкой результативности.

