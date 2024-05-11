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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Торпедо Миасс - Иртыш
Торпедо Миасс - Иртыш: обзор матча 11 мая 2024
Торпедо Миасс
11.05.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
0 : 2
Завершен
Иртыш
52'
Е. Поздняков (АГ)
66'
А. Герюгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Иртыш
Замена
А. Емельянов
️️️️
Д. Прутов
81'
80'
Замена
К. Шохин
️️️️
Д. Чушъялов
Замена
И. Мацигура
️️️️
Д. Кузьмин
76'
Замена
Э. Рубчинский
️️️️
В. Федосюк
76'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
А. Амелин
76'
Желтая карточка
В. Шпитальный
74'
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Герюгов
Пас отдал
Д. Чушъялов
65'
Замена
А. Шлеермахер
️️️️
Н. Ершов
Замена
Е. Станиславчук
️️️️
М. Аквазба
63'
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Е. Поздняков
46'
Замена
И. Карпук
️️️️
А. Разборов
28'
Желтая карточка
Б. Садыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
23
Дмитрий Прутов
ОП
17
Марк Аквазба
АП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
6
Алексей Амелин
АП
7
Денис Замятин
ПВ
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Иртыш
16
Роман Райфегерсте
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
20
Владимир Лаптев
ЛВ
14
Денис Чушъялов
ОП
7
Азнаур Герюгов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Сергей Алексеев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Максим Мишаткин
Торпедо Миасс
16
Илья Игнатьев
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
71
Иван Мацигура
ЛВ
21
Александр Давыденко
ЛВ
13
Артем Тушин
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Ефим Станиславчук
АП
8
Алексей Емельянов
АП
Иртыш
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЛВ
55
Константин Шохин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
9
Никита Жустьев
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
2-2-3-3
27
Ковалев
33
Федосюк
5
Лопатько
6
Поздняков
23
Прутов
22
Кузьмин
6
Амелин
7
Замятин
9
Шпитальный
21
Ульяновский
17
Аквазба
3-2-1-3-1
16
Райфегерсте
15
Сараев
44
Садыков
33
Сухомлинов
14
Чушъялов
7
Герюгов
19
Шарифуллин
27
Алексеев
10
Ершов
20
Лаптев
7
Разборов
22
Кузьмин
71
Мацигура
71
Мацигура
22
Кузьмин
33
Федосюк
3
Рубчинский
3
Рубчинский
33
Федосюк
6
Амелин
18
Гайдамак
18
Гайдамак
6
Амелин
17
Аквазба
74
Станиславчук
74
Станиславчук
17
Аквазба
23
Прутов
8
Емельянов
8
Емельянов
23
Прутов
14
Чушъялов
55
Шохин
55
Шохин
14
Чушъялов
10
Ершов
17
Шлеермахер
17
Шлеермахер
10
Ершов
7
Разборов
9
Карпук
9
Карпук
7
Разборов
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Иртыш
16
Илья Игнатьев
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
13
Артем Тушин
ЦП
21
Александр Давыденко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федоров
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
9
Никита Жустьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Мишаткин
Остались в запасе
16
Илья Игнатьев
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
13
Артем Тушин
ЦП
21
Александр Давыденко
ЛВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
9
Никита Жустьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Максим Мишаткин
Статистика матча Торпедо Миасс - Иртыш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
Динамо Ставрополь
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, Переходные матчи
Иртыш
2 : 3
25.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, Переходные матчи
Динамо Ставрополь
2 : 1
21.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Вера Опейкина
(Сочи)
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