«Торпедо Миасс» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

05 сентября 2025 8:37
Торпедо Миасс - Авангард
06 сент. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Торпедо Миасс»
Сделать ставку

6 сентября в рамках 8 тура Второй лиги А состоится матч между «Торпедо Миасс» и «Авангардом Курск». Хозяева продолжают уверенное выступление, тогда как гости находятся в затяжном игровом кризисе, что создаeт определeнный дисбаланс в ожиданиях от предстоящей встречи.

«Торпедо Миасс»

Коллектив из Миасса демонстрирует стабильную и организованную игру. После 7 туров команда занимает 2 место в таблице с 12 очками и всего 3 пропущенными мячами за 5 последних встреч. Особенно впечатляет надeжность обороны – «Торпедо» не пропускает уже три игры подряд, при этом одержано две сухие победы над «Иртышом» и «ПФК Кубань».

Команда не демонстрирует сверхрезультативного футбола, в среднем забивая 0.80 гола за игру, однако добивается результата за счeт слаженности и минимизации ошибок. Главной опорой остаeтся оборона, которая компенсирует невысокую эффективность атаки.

«Авангард Курск»

У гостей кризис продолжается: 7 туров без побед, 2 очка и последняя строчка в таблице. В обороне большие проблемы – 11 пропущенных голов за 5 последних матчей (в среднем 2.20 за игру). Несмотря на то, что «Авангард» забивает в 4 играх подряд, этого не хватает даже для ничьих. Команда постоянно отстаeт по ходу матчей и не способна держать темп на протяжении 90 минут.

Психологическое состояние также не в пользу курян – серия неудач давит, и даже ничья с «Муромом» (1:1) не выглядит достижением. На выезде команда особенно уязвима, и шансы на успех в Миассе выглядят минимальными.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Победа в 2 последних матчах с общим счeтом 3:0
  • В среднем: 0.80 забито, 0.60 пропущено за матч
  • 3 сухих матча подряд

«Авангард Курск»

  • Без побед в 9 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено за матч
  • Пропускает в 9 играх подряд
  • Забивает в 4 матчах подряд, но набрал всего 2 очка в 7 турах

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
3
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Авангард
1 : 2
26.07.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Авангард
2 : 0
15.05.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
03.04.2024
Авангард

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Авангард Курск»

Сравнение текущей формы обеих команд демонстрирует значительное преимущество «Торпедо Миасс». Команда играет дисциплинированно, умеет сушить игру и добиваться минимальных побед. Учитывая слабую оборону «Авангарда», есть все основания ожидать продолжения неудачной серии гостей. Хозяева, даже не показывая атакующего футбола, способны уверенно реализовать один или два момента, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Торпедо Миасс» – коэффициент 1.70
  • «Авангард Курск» не забьeт – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

1.70
Победа «Торпедо Миасс»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Авангард Торпедо Миасс
18+
18+
