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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Авангард - Торпедо Миасс
Авангард - Торпедо Миасс: обзор матча 15 мая 2024
Авангард
15.05.2024, среда, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо Миасс
86'
И. Гершун
90+3'
В. Игнатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Авангард - Торпедо Миасс
ГОЛ! 2:0!
В. Игнатенко
Пас отдал
Д. Савин
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
В. Федосюк
Замена
И. Родионов
️️️️
Д. Малыхин
89'
ГОЛ! 1:0!
И. Гершун
86'
82'
Желтая карточка
Р. Ковалев
81'
Желтая карточка
Е. Поздняков
77'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
А. Амелин
68'
Желтая карточка
А. Амелин
68'
Замена
С. Черепанов
️️️️
Д. Кузьмин
Желтая карточка
Н. Имуллин
62'
Замена
Д. Савин
️️️️
А. Агеев
61'
Замена
С. Чибисов
️️️️
А. Войнов
56'
Замена
И. Гершун
️️️️
Д. Свинцов
46'
Замена
Д. Малыхин
️️️️
Э. Набатов
46'
Желтая карточка
Д. Свинцов
45'
35'
Замена
В. Федосюк
️️️️
И. Мацигура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
71
Расул Мицаев
ВР
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
22
Андрей Ивантеев
ПЗ
9
Никита Имуллин
ОП
10
Эмрах Набатов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
76
Александр Агеев
АП
63
Илья Вольнов
ПВ
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
71
Иван Мацигура
ЛВ
6
Егор Поздняков
ОП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
74
Ефим Станиславчук
АП
6
Алексей Амелин
АП
7
Денис Замятин
ПВ
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Авангард
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Егор Скоробогатько
ВР
14
Сергей Чибисов
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
41
Игорь Родионов
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Торпедо Миасс
16
Илья Игнатьев
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
21
Александр Давыденко
ЛВ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
17
Марк Аквазба
АП
8
Алексей Емельянов
АП
3-1-2-3-1
71
Мицаев
5
Жилмостных
22
Войнов
22
Ивантеев
9
Имуллин
10
Набатов
11
Игнатенко
79
Свинцов
76
Агеев
63
Вольнов
11
Матюшенко
2-1-3-4
27
Ковалев
3
Рубчинский
5
Лопатько
6
Поздняков
7
Замятин
6
Амелин
71
Мацигура
9
Шпитальный
21
Ульяновский
74
Станиславчук
22
Кузьмин
Малыхин
41
Родионов
41
Родионов
Малыхин
76
Агеев
88
Савин
88
Савин
76
Агеев
79
Свинцов
17
Гершун
17
Гершун
79
Свинцов
22
Войнов
14
Чибисов
14
Чибисов
22
Войнов
10
Набатов
8
Малыхин
8
Малыхин
10
Набатов
71
Мацигура
33
Федосюк
33
Федосюк
71
Мацигура
22
Кузьмин
69
Черепанов
69
Черепанов
22
Кузьмин
6
Амелин
18
Гайдамак
18
Гайдамак
6
Амелин
Остались в запасе
Авангард
Торпедо Миасс
90
Даниил Павлов
ЦФ
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Егор Скоробогатько
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
16
Илья Игнатьев
ВР
17
Марк Аквазба
АП
8
Алексей Емельянов
АП
21
Александр Давыденко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
90
Даниил Павлов
ЦФ
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Егор Скоробогатько
ВР
Остались в запасе
16
Илья Игнатьев
ВР
17
Марк Аквазба
АП
8
Алексей Емельянов
АП
21
Александр Давыденко
ЛВ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Авангард - Торпедо Миасс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
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