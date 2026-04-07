Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Волгарь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

07 апреля 2026 10:27
Волгарь - Ленинградец
08 апр. 2026, среда 18:30 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

8 апреля в рамках 7-го тура российской Второй лиги А «Волгарь» примет «Ленинградец». Хозяева занимают 2-е место с 32 очками, гости лидируют в турнире с 14 очками. «Ленинградец» находится в отличной форме, тогда как «Волгарь» переживает кризис.

«Волгарь»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Волгарь» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 1.60. Атака практически отсутствует. Лучший бомбардир – Илья Зуев (3 гола в 24 матчах). В личных встречах с «Ленинградцем» «Волгарь» не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 6 из 8 последних очных встречах.

«Ленинградец»

Гости подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и в 7 последних в целом. В последних 5 играх «Ленинградец» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.40. Оборона выглядит надeжно. Лучший бомбардир – Артем Кулишев (6 голов в 19 матчах). В личных встречах с «Волгарем» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Волгарь»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 последних очных матчах с «Ленинградцем»
  • Забивает в 6 из 8 последних очных встречах

«Ленинградец»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона надeжна – 0.40 пропущенных
  • 1-е место в турнире

Прогноз на матч «Волгарь» – «Ленинградец»

«Ленинградец» находится в отличной форме: 7 матчей без поражений и надeжная оборона. «Волгарь» переживает кризис (3 поражения подряд) и практически не забивает. Однако в личных встречах «Волгарь» имеет преимущество (5 матчей без поражений). Учитывая форму гостей и их оборонительную стабильность, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Ленинградца».

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • «Ленинградец» не проиграет (X2)

Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Ленинградец Волгарь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 