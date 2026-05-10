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Сибирь - Ленинградец: обзор матча 10 мая 2026

Сибирь
10.05.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
4 : 1
Завершен
Ленинградец
2' Д. Покотыло 11' Д. Никитинский 40' Д. Никитинский 66' Д. Яковлев
45+2' А. Укомский
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сибирь - Ленинградец
Завершен
Замена
Антон Макурин ️️️️➡️️ Иван Шмаков
84'
Замена
Амир Ализаде ️️️️➡️️ Дмитрий Никитинский
84'
76'
Желтая карточка
Артемий Укомский
75'
Замена
Николай Суханов ️️️️➡️️ Артем Кулишев
74'
Замена
Михаил Горелишвили ️️️️➡️️ Даниил Душевский
74'
Замена
Артем Гуренко ️️️️➡️️ Матвей Першин
Замена
Сергей Запалацкий ️️️️➡️️ Денис Покотыло
74'
73'
Желтая карточка
Владислав Левин
ГОЛ! 4:1! Дмитрий Яковлев
66'
Замена
Даур Квеквескири ️️️️➡️️ Александр Носов
63'
Замена
Дмитрий Яковлев ️️️️➡️️ Антон Кобялко
63'
62'
Замена
Владислав Левин ️️️️➡️️ Данила Емельянов
62'
Замена
Максим Бачинский ️️️️➡️️ Игорь Школик
45' +2
ГОЛ! 3:1! Артемий Укомский
Пас отдал Артем Гуца
ГОЛ! 3:0! Дмитрий Никитинский
Пас отдал Денис Покотыло
40'
Желтая карточка
Дмитрий Редькович
22'
ГОЛ! 2:0! Дмитрий Никитинский
Пас отдал Антон Кобялко
11'
ГОЛ! 1:0! Денис Покотыло
Пас отдал Александр Носов
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
54
Иван Шмаков
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ПЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
23
Антон Кротов
ПЗ
9
Александр Носов
ЛП
39
Антон Кобялко
ЦП
7
Денис Покотыло
ПП
40
Дмитрий Никитинский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Ленинградец
75
Иван Будачев
ВР
44
Никита Калугин
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ЛЗ
20
Игорь Школик
ЛЗ
22
Артем Гуца
ПЗ
2
Сергей Николаев
ПЗ
13
Даниил Душевский
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЛП
9
Матвей Першин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПП
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Сибирь
49
Максим Караев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
18
Егор Синяков
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
11
Даур Квеквескири
ЦЗ
20
Владимир Лаптев
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦЗ
21
Никита Мацхарашвили
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
10
Дмитрий Яковлев
ЦЗ
Ленинградец
69
Данила Козлов
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЦЗ
18
Артем Гуренко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦЗ
3-2-3-1
35
Киселев
4
Елисеев
54
Шмаков
31
Зотов
4
Редькович
23
Кротов
9
Носов
39
Кобялко
7
Покотыло
40
Никитинский
3-2-3-1
75
Будачев
2
Николаев
44
Калугин
79
Данилов
13
Душевский
20
Школик
32
Кулишев
9
Першин
99
Емельянов
7
Укомский
7
Покотыло
19
Запалацкий
19
Запалацкий
7
Покотыло
9
Носов
11
Квеквескири
11
Квеквескири
9
Носов
54
Шмаков
21
Макурин
21
Макурин
54
Шмаков
40
Никитинский
30
Ализаде
30
Ализаде
40
Никитинский
39
Кобялко
10
Яковлев
10
Яковлев
39
Кобялко
13
Душевский
10
Горелишвили
10
Горелишвили
13
Душевский
9
Першин
18
Гуренко
18
Гуренко
9
Першин
99
Емельянов
88
Левин
88
Левин
99
Емельянов
32
Кулишев
55
Суханов
55
Суханов
32
Кулишев
20
Школик
77
Бачинский
77
Бачинский
20
Школик
Остались в запасе
Сибирь
Ленинградец
49
Максим Караев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
18
Егор Синяков
ЦЗ
20
Владимир Лаптев
ЦЗ
21
Никита Мацхарашвили
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
69
Данила Козлов
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
49
Максим Караев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
18
Егор Синяков
ЦЗ
20
Владимир Лаптев
ЦЗ
21
Никита Мацхарашвили
ЦЗ
Остались в запасе
69
Данила Козлов
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Сибирь - Ленинградец
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
12
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
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