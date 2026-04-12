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Сибирь - Машук-КМВ: обзор матча 12 апреля 2026

Сибирь
12.04.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
2 : 2
Завершен
Машук-КМВ
77' А. Елисеев 88' А. Носов
21' А. Абазов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сибирь - Машук-КМВ
Завершен
ГОЛ! 2:1! Александр Носов
88'
81'
Замена
️️️️➡️️ Александр Бутенко
ГОЛ! 1:1! Александр Елисеев
77'
Замена
Александр Носов ️️️️➡️️ Даур Квеквескири
73'
Замена
️️️️➡️️ Денис Покотыло
72'
70'
Замена
️️️️➡️️ Ленар Фаттахов
70'
Замена
Вадим Конюхов ️️️️➡️️ Астемир Абазов
Замена
Даниил Петрунин ️️️️➡️️ Дмитрий Редькович
46'
Замена
️️️️➡️️ Амур Балкизов
46'
Замена
️️️️➡️️ Никита Мацхарашвили
46'
43'
Желтая карточка
Руслан Хагур
Желтая карточка
Дмитрий Редькович
31'
21'
ГОЛ! 0:1! Астемир Абазов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
54
Иван Шмаков
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
49
Максим Караев
ПЗ
11
Даур Квеквескири
ПЗ
23
Антон Кротов
ПЗ
21
Никита Мацхарашвили
ЦП
80
Амур Балкизов
ЦФ
7
Денис Покотыло
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
99
Линар Шарифуллин
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ПЗ
7
Ленар Фаттахов
ПЗ
7
Севада Торосян
ПЗ
33
Андрей Домоцев
ЛП
13
Александр Бутенко
ПП
11
Анзор Хутов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Сибирь
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
10
Дмитрий Яковлев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ЦЗ
9
Александр Носов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
Машук-КМВ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
10
Раджаб Гусенгаджиев
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
9
Магомед Абакаров
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
8
Егор Сайгушев
ЦЗ
3-2-1-2
35
Киселев
54
Шмаков
5
Максименков
4
Редькович
4
Елисеев
23
Кротов
21
Мацхарашвили
7
Покотыло
80
Балкизов
3-2-2-1
51
Плотников
95
Магомадов
99
Шарифуллин
4
Мачилов
7
Торосян
23
Абазов
13
Бутенко
33
Домоцев
11
Хутов
4
Редькович
3
Петрунин
3
Петрунин
4
Редькович
11
Квеквескири
9
Носов
9
Носов
11
Квеквескири
29
Топурия
29
Топурия
23
Абазов
55
Конюхов
55
Конюхов
23
Абазов
Остались в запасе
Сибирь
Машук-КМВ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
10
Дмитрий Яковлев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
26
Замбек Никаев
ЦЗ
10
Раджаб Гусенгаджиев
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
9
Магомед Абакаров
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
8
Егор Сайгушев
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
10
Дмитрий Яковлев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
Остались в запасе
26
Замбек Никаев
ЦЗ
10
Раджаб Гусенгаджиев
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
9
Магомед Абакаров
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
8
Егор Сайгушев
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Сибирь - Машук-КМВ
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
20
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Сибирь
Машук-КМВ
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
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Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
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Велес
4 : 1
17.06.2026
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3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
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1 : 0
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Велес
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Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
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2 : 0
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Калуга
3 : 0
13.06.2026
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1 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
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2 : 0
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0 : 2
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23.05.2026
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