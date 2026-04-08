Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Волгарь - Ленинградец: обзор матча 08 апреля 2026

Волгарь
08.04.2026, среда, 18:30
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ленинградец
35' Ю. Петровский 78' А. Помалюк 90+3' О. Дмитриев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волгарь - Ленинградец
Завершен
ГОЛ! 3:0! Олег Дмитриев
90' +3
Замена
️️️️➡️️ Александр Помалюк
82'
ГОЛ! 2:0! Александр Помалюк
78'
Замена
Данил Полубояринов ️️️️➡️️ Алексей Павлишин
76'
76'
Замена
Матвей Першин ️️️️➡️️ Игорь Школик
76'
Замена
️️️️➡️️ Артем Гуренко
67'
Замена
️️️️➡️️ Данила Емельянов
Замена
Дмитрий Лесников ️️️️➡️️ Вячеслав Кротов
65'
Замена
Олег Дмитриев ️️️️➡️️ Владислав Адаев
65'
Замена
Ибрагим Умаров ️️️️➡️️ Магомед Насибов
65'
58'
Замена
️️️️➡️️ Артемий Укомский
55'
Желтая карточка
Артемий Укомский
ГОЛ! 1:0! Юрий Петровский
35'
Желтая карточка
Вячеслав Кротов
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
67
Кирилл Волков
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЛЗ
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ПЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
25
Магомед Насибов
ЛП
91
Александр Помалюк
ПП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
9
Владислав Адаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Ленинградец
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Никита Калугин
ЛЗ
10
Михаил Горелишвили
ЛЗ
41
Артур Максецов
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ПЗ
2
Сергей Николаев
ПЗ
99
Данила Емельянов
ПЗ
32
Артем Кулишев
ЛП
18
Артем Гуренко
ЦП
20
Игорь Школик
ПП
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Волгарь
7
Ибрагим Умаров
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
Ленинградец
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
22
Артем Гуца
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
9
Матвей Першин
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
3-2-2-2
1
Ямпольский
5
Стрельник
67
Волков
13
Иванов
7
Павлишин
28
Прошкин
25
Насибов
91
Помалюк
9
Адаев
57
Кротов
3-2-3-1
77
Щербицкий
2
Николаев
44
Калугин
10
Горелишвили
99
Емельянов
41
Максецов
20
Школик
18
Гуренко
32
Кулишев
7
Укомский
25
Насибов
7
Умаров
7
Умаров
25
Насибов
57
Кротов
17
Лесников
17
Лесников
57
Кротов
9
Адаев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
9
Адаев
7
Павлишин
20
Полубояринов
20
Полубояринов
7
Павлишин
20
Школик
9
Першин
9
Першин
20
Школик
88
Левин
88
Левин
Остались в запасе
Волгарь
Ленинградец
2
Герман Уткин
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
22
Артем Гуца
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
2
Герман Уткин
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
Остались в запасе
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
22
Артем Гуца
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Волгарь - Ленинградец
1
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
6
Информация о матче
Главный судья:
A. Zubov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Ленинградец
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
Вчера, 13:11
1
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
Вчера, 13:11
1
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
19 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
Прогноз Колыванова на выступление России на ЧМ-2026
11 июня
5
Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России
10 июня
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Известны новые летние соперники «Зенита»
13 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Волгарь
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 