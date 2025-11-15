В 18-м туре Второй лиги А «Алания» принимает «Ленинградец» в ситуации, когда обе команды находятся на разных векторах формы. Хозяева опустились на девятое место и переживают сложный период: четыре поражения подряд и проблемы в обороне. Гости, напротив, идут в группе лидеров и продолжают бороться за позиции в первой пятeрке, сохраняя прагматичный стиль игры.

«Алания»

Команда переживает серьeзный спад. Четыре поражения подряд – тревожный сигнал, а оборона выглядит разрозненно и допускает много позиционных ошибок. За последние пять матчей «Алания» пропустила 11 голов – самый слабый показатель в группе середняков. В атаке коллектив также не продуктивен: всего четыре гола за пять игр, а лучший бомбардир Черткоев забил лишь дважды за сезон. Отдельно стоит отметить, что команда пропускает в каждом из последних четырeх матчей.

«Ленинградец»

Гости демонстрируют более стабильный футбол и уверенную игру на выезде. «Ленинградец» пропускает всего 0.8 гола за матч и умеет грамотно закрываться при минимальном преимуществе. В последних пяти встречах команда забила пять раз, и при этом сумела сыграть на ноль в двух матчах. Коллектив дисциплинирован в обороне и часто навязывает сопернику низовой стиль игры, контролируя темп и ритм матча.

Факты о командах

«Алания»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Пропускает в 4 последних играх подряд

«Ленинградец»

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Забивает в среднем 1.00 гол за матч

Имеет 24 очка после 17 туров

Уверенно выступает на выезде

Прогноз на матч «Алания» – «Ленинградец»

С учeтом текущей формы команд встреча должна пройти под контролем гостей. «Алания» слишком много пропускает, и еe оборона выглядит нестабильно, тогда как «Ленинградец» действует собранно и почти не допускает ошибок. Основная интрига – сможет ли хозяева найти моменты у ворот соперника, однако статистика говорит об обратном. Более вероятно, что матч пройдeт в спокойном темпе и завершится либо минимальной победой гостей, либо низовым исходом.

Рекомендованные ставки