«Алания» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

15 ноября 2025 9:01
Алания - Ленинградец
16 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Фора (0) на «Ленинградец»
Сделать ставку

В 18-м туре Второй лиги А «Алания» принимает «Ленинградец» в ситуации, когда обе команды находятся на разных векторах формы. Хозяева опустились на девятое место и переживают сложный период: четыре поражения подряд и проблемы в обороне. Гости, напротив, идут в группе лидеров и продолжают бороться за позиции в первой пятeрке, сохраняя прагматичный стиль игры.

«Алания»

Команда переживает серьeзный спад. Четыре поражения подряд – тревожный сигнал, а оборона выглядит разрозненно и допускает много позиционных ошибок. За последние пять матчей «Алания» пропустила 11 голов – самый слабый показатель в группе середняков. В атаке коллектив также не продуктивен: всего четыре гола за пять игр, а лучший бомбардир Черткоев забил лишь дважды за сезон. Отдельно стоит отметить, что команда пропускает в каждом из последних четырeх матчей.

«Ленинградец»

Гости демонстрируют более стабильный футбол и уверенную игру на выезде. «Ленинградец» пропускает всего 0.8 гола за матч и умеет грамотно закрываться при минимальном преимуществе. В последних пяти встречах команда забила пять раз, и при этом сумела сыграть на ноль в двух матчах. Коллектив дисциплинирован в обороне и часто навязывает сопернику низовой стиль игры, контролируя темп и ритм матча.

Факты о командах

«Алания»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних играх подряд

«Ленинградец»

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Забивает в среднем 1.00 гол за матч
  • Имеет 24 очка после 17 туров
  • Уверенно выступает на выезде

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
4
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
1.67
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Ленинградец
2 : 0
20.07.2025
Алания
Россия. Первая лига, 26 тур
Ленинградец
3 : 3
06.04.2024
Алания
Россия. Первая лига, 14 тур
Алания
1 : 0
14.10.2023
Ленинградец

Прогноз на матч «Алания» – «Ленинградец»

С учeтом текущей формы команд встреча должна пройти под контролем гостей. «Алания» слишком много пропускает, и еe оборона выглядит нестабильно, тогда как «Ленинградец» действует собранно и почти не допускает ошибок. Основная интрига – сможет ли хозяева найти моменты у ворот соперника, однако статистика говорит об обратном. Более вероятно, что матч пройдeт в спокойном темпе и завершится либо минимальной победой гостей, либо низовым исходом.

Рекомендованные ставки

  • Фора (0) на «Ленинградец» – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.65

1.72
Фора (0) на «Ленинградец»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Ленинградец Алания
