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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Ленинградец
Алания - Ленинградец: обзор матча 14 октября 2023
Алания
14.10.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ленинградец
65'
В. Кротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Ленинградец
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
81'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Чочиев
67'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Кротов
67'
Замена
И. Машуков
️️️️
В. Царукян
67'
ГОЛ! 1:0!
В. Кротов
65'
60'
Замена
В. Жиронкин
️️️️
А. Яковлев
Замена
З. Тарба
️️️️
А. Засеев
46'
30'
Желтая карточка
В. Сиротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
80
Валерий Царукян
АП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
18
Эдуард Суханов
ОП
21
Владислав Шепелев
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
3-1-3-3
25
Солдатенко
15
Плиев
30
Шавлохов
44
Сухорученко
13
Засеев
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
7
Гурциев
11
Чочиев
80
Царукян
57
Кротов
4-1-1-1-3
1
Зайцев
6
Беляев
98
Каптилов
56
Яковлев
4
Кудрявцев
18
Суханов
21
Шепелев
9
Колесниченко
37
Сиротов
93
Маркин
27
Розманов
11
Чочиев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
11
Чочиев
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
57
Кротов
10
Кобесов
10
Кобесов
57
Кротов
13
Засеев
6
Тарба
6
Тарба
13
Засеев
80
Царукян
14
Машуков
14
Машуков
80
Царукян
56
Яковлев
7
Жиронкин
7
Жиронкин
56
Яковлев
Остались в запасе
Алания
Ленинградец
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
Главный тренер
Олег Василенко
80
Илья Булыгин
ЦЗ
33
Никита Карабашев
ВР
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
33
Никита Карабашев
ВР
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Алания - Ленинградец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
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