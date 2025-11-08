Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ленинградец» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

08 ноября 2025 11:51
Ленинградец - Динамо Киров
09 нояб. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Ленинградца»
Сделать ставку

9 ноября в Санкт-Петербурге состоится матч 17-го тура Второй лиги А между «Ленинградцем» и «Динамо Киров». Хозяева борются за попадание в первую четвeрку и показывают надeжную игру в защите, тогда как гости пытаются стабилизировать результаты после неудачи в прошлом туре.

«Ленинградец»

Команда из Ленинградской области идeт на 5-м месте с 24 очками и продолжает набирать очки в трeх матчах подряд. В последних турах «Ленинградец» одержал две победы над «Динамо-2» (2:0) и «Текстильщиком» (3:1), после чего сыграл вничью с «Волгарeм» (0:0). При этом клуб демонстрирует сбалансированный футбол – результативную атаку и надeжную оборону. За последние пять матчей команда забила 7 голов и пропустила только 4. Особенно хорошо «Ленинградец» выступает дома, где регулярно создаeт моменты за счeт фланговых атак и быстрой комбинационной игры. Максим Бачинский остаeтся лидером нападения с четырьмя голами, а общий стиль команды отличает дисциплина и минимизация рисков.

«Динамо Киров»

Гости занимают 8-е место с 17 очками и чередуют удачные матчи с провальными. После уверенных побед над «Сибирью» (2:1) и «Машуком-КМВ» (2:0), команда уступила «Текстильщику» со счeтом 0:3. В последних пяти встречах «Динамо Киров» забило 6 голов и пропустило 5 – средние показатели для середняка лиги. Главный козырь команды – стабильная реализация моментов и активность форварда Артемия Укомского, на счету которого 4 гола всего за 5 матчей. Однако на выезде кировчане выглядят скромнее: чаще играют от обороны и редко забивают более одного мяча.

Факты о командах

«Ленинградец»

  • 5-е место, 24 очка
  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • Средние показатели: 1.40 забито и 0.80 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Динамо Киров»

  • 8-е место, 17 очков
  • Пропускает в среднем 1 гол за матч
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч
  • Средние показатели: 1.20 забито и 1.00 пропущено за 5 игр

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Ленинградец
0 : 2
09.11.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Киров
0 : 1
14.09.2025
Ленинградец

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Динамо Киров»

Обе команды подают признаки стабильности, но в пользу «Ленинградца» говорит домашний фактор и более выстроенная игра в обороне. Кировчане стараются играть активно, но в гостях часто теряют инициативу и не выдерживают высокий темп. Учитывая разницу в уровне защиты и эффективности в завершающей стадии, хозяева выглядят предпочтительнее. При этом гости способны навязать борьбу и отличиться хотя бы раз, ведь забивают почти в каждом матче. Ожидается равная, но результативная встреча, где «Ленинградец» будет ближе к победе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ленинградца» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

1.90
Победа «Ленинградца»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Киров Ленинградец
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 