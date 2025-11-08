9 ноября в Санкт-Петербурге состоится матч 17-го тура Второй лиги А между «Ленинградцем» и «Динамо Киров». Хозяева борются за попадание в первую четвeрку и показывают надeжную игру в защите, тогда как гости пытаются стабилизировать результаты после неудачи в прошлом туре.

«Ленинградец»

Команда из Ленинградской области идeт на 5-м месте с 24 очками и продолжает набирать очки в трeх матчах подряд. В последних турах «Ленинградец» одержал две победы над «Динамо-2» (2:0) и «Текстильщиком» (3:1), после чего сыграл вничью с «Волгарeм» (0:0). При этом клуб демонстрирует сбалансированный футбол – результативную атаку и надeжную оборону. За последние пять матчей команда забила 7 голов и пропустила только 4. Особенно хорошо «Ленинградец» выступает дома, где регулярно создаeт моменты за счeт фланговых атак и быстрой комбинационной игры. Максим Бачинский остаeтся лидером нападения с четырьмя голами, а общий стиль команды отличает дисциплина и минимизация рисков.

«Динамо Киров»

Гости занимают 8-е место с 17 очками и чередуют удачные матчи с провальными. После уверенных побед над «Сибирью» (2:1) и «Машуком-КМВ» (2:0), команда уступила «Текстильщику» со счeтом 0:3. В последних пяти встречах «Динамо Киров» забило 6 голов и пропустило 5 – средние показатели для середняка лиги. Главный козырь команды – стабильная реализация моментов и активность форварда Артемия Укомского, на счету которого 4 гола всего за 5 матчей. Однако на выезде кировчане выглядят скромнее: чаще играют от обороны и редко забивают более одного мяча.

Факты о командах

«Ленинградец»

5-е место, 24 очка

Не проигрывает в 3 матчах подряд

Средние показатели: 1.40 забито и 0.80 пропущено за 5 игр

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Динамо Киров»

8-е место, 17 очков

Пропускает в среднем 1 гол за матч

Забивает в 6 из 8 последних встреч

Средние показатели: 1.20 забито и 1.00 пропущено за 5 игр

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Динамо Киров»

Обе команды подают признаки стабильности, но в пользу «Ленинградца» говорит домашний фактор и более выстроенная игра в обороне. Кировчане стараются играть активно, но в гостях часто теряют инициативу и не выдерживают высокий темп. Учитывая разницу в уровне защиты и эффективности в завершающей стадии, хозяева выглядят предпочтительнее. При этом гости способны навязать борьбу и отличиться хотя бы раз, ведь забивают почти в каждом матче. Ожидается равная, но результативная встреча, где «Ленинградец» будет ближе к победе.

Рекомендованные ставки