Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ленинградец - Иртыш: обзор матча 03 мая 2026

Ленинградец
03.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
1 : 1
Завершен
Иртыш
66' М. Першин
90' К. Сараев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Иртыш
Завершен
90'
ГОЛ! 1:1! Кирилл Сараев
Пас отдал Артур Шлеермахер
Замена
Никита Терещук ️️️️➡️️ Максим Бачинский
87'
86'
Замена
Артур Шлеермахер ️️️️➡️️ Артур Янгаев
86'
Замена
Ярослав Тарасов ️️️️➡️️ Билал Билалов
Замена
Михаил Горелишвили ️️️️➡️️ Владислав Левин
82'
77'
Замена
Роман Янушковский ️️️️➡️️ Данил Казанцев
77'
Замена
Алексей Соловьёв ️️️️➡️️ Никита Жустьев
71'
Замена
Никита Дорофеев ️️️️➡️️ Виталий Устинов
ГОЛ! 1:0! Матвей Першин
Пас отдал Максим Бачинский
66'
Замена
Матвей Першин ️️️️➡️️ Артем Гуренко
59'
Замена
Даниил Душевский ️️️️➡️️ Игорь Школик
59'
Замена
Артемий Укомский ️️️️➡️️ Данила Емельянов
59'
Желтая карточка
Данила Емельянов
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
75
Иван Будачев
ВР
88
Владислав Левин
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЛЗ
2
Сергей Николаев
ПЗ
22
Артем Гуца
ПЗ
20
Игорь Школик
ПЗ
18
Артем Гуренко
ЛП
32
Артем Кулишев
ЦП
99
Данила Емельянов
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Иртыш
60
Владислав Полетаев
ВР
23
Никита Жустьев
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ЛЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
15
Матвей Жустьев
ПЗ
18
Илья Крылов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ЛП
27
Юрий Бавин
ЦП
81
Артур Янгаев
ЦП
7
Азнаур Герюгов
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Ленинградец
41
Артур Максецов
ЦЗ
77
Денис Щербицкий
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
9
Матвей Першин
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
7
Артемий Укомский
ЦЗ
Иртыш
16
Андрей Савин
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
89
Никита Дорофеев
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ЦЗ
3-2-3-1
75
Будачев
22
Гуца
88
Левин
79
Данилов
44
Калугин
20
Школик
18
Гуренко
32
Кулишев
99
Емельянов
77
Бачинский
3-2-4-1
60
Полетаев
15
Жустьев
23
Жустьев
6
Сараев
18
Крылов
19
Устинов
7
Герюгов
27
Бавин
81
Янгаев
71
Казанцев
77
Билалов
77
Бачинский
66
Терещук
66
Терещук
77
Бачинский
20
Школик
13
Душевский
13
Душевский
20
Школик
88
Левин
10
Горелишвили
10
Горелишвили
88
Левин
18
Гуренко
9
Першин
9
Першин
18
Гуренко
99
Емельянов
7
Укомский
7
Укомский
99
Емельянов
23
Жустьев
54
Соловьёв
54
Соловьёв
23
Жустьев
19
Устинов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
19
Устинов
81
Янгаев
17
Шлеермахер
17
Шлеермахер
81
Янгаев
77
Билалов
97
Тарасов
97
Тарасов
77
Билалов
71
Казанцев
10
Янушковский
10
Янушковский
71
Казанцев
Остались в запасе
Ленинградец
Иртыш
41
Артур Максецов
ЦЗ
77
Денис Щербицкий
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
16
Андрей Савин
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
41
Артур Максецов
ЦЗ
77
Денис Щербицкий
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Ленинградец - Иртыш
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
4
3
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Рощино Арена
Новости команд
Все
Ленинградец
Иртыш
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
27 июня
14
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
27 июня
14
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ленинградец
Иртыш
Товарищеские матчи,
Зенит
4 : 0
27.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Товарищеские матчи,
Зенит
4 : 0
27.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+