Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ленинградец - Текстильщик: обзор матча 12 апреля 2026

Ленинградец
12.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
3 : 2
Завершен
Текстильщик
2' И. Школик 61' А. Гуренко 90+3' А. Укомский
58' Т. Мелекесцев 70' Т. Мелекесцев (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Текстильщик
Завершен
Замена
Данила Козлов ️️️️➡️️ Владислав Левин
90' +6
ГОЛ! 3:2! Артемий Укомский
90' +3
88'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Тимур Мелекесцев
Замена
️️️️➡️️ Артем Гуца
86'
Замена
️️️️➡️️ Данила Емельянов
78'
Замена
Артемий Укомский ️️️️➡️️ Игорь Школик
78'
75'
Замена
Никита Козловский ️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
75'
Замена
️️️️➡️️ Матвей Ужгин
70'
ГОЛ с пенальти! 2:2! Тимур Мелекесцев
64'
Замена
Роман Ермолин ️️️️➡️️ Максим Поляков
ГОЛ! 2:1! Артем Гуренко
61'
58'
ГОЛ! 1:1! Тимур Мелекесцев
Замена
Артем Гуренко ️️️️➡️️ Матвей Першин
46'
43'
Желтая карточка
Максим Поляков
33'
Желтая карточка
Тимур Мелекесцев
Желтая карточка
Матвей Першин
11'
ГОЛ! 1:0! Игорь Школик
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
2
Сергей Николаев
ЛЗ
99
Данила Емельянов
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ПЗ
20
Игорь Школик
ПЗ
22
Артем Гуца
ПЗ
88
Владислав Левин
ЛП
9
Матвей Першин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
56
Виктор Демьянов
ЛЗ
55
Богдан Рогочий
ЛЗ
21
Андрей Хитяев
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ПЗ
22
Матвей Ужгин
ПЗ
33
Максим Поляков
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛП
98
Федор Фенин
ЦП
7
Муслим Бамматгереев
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Ленинградец
41
Артур Максецов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
18
Артем Гуренко
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
7
Артемий Укомский
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
Текстильщик
18
Владислав Тюрин
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Смирнов
20
Школик
2
Николаев
99
Емельянов
79
Данилов
22
Гуца
88
Левин
9
Першин
32
Кулишев
77
Бачинский
3-2-3-1
51
Рябинкин
22
Ужгин
56
Демьянов
55
Рогочий
33
Поляков
21
Хитяев
7
Бамматгереев
98
Фенин
69
Аносов
11
Мелекесцев
88
Левин
69
Козлов
69
Козлов
88
Левин
9
Першин
18
Гуренко
18
Гуренко
9
Першин
20
Школик
7
Укомский
7
Укомский
20
Школик
18
Тюрин
18
Тюрин
33
Поляков
69
Ермолин
69
Ермолин
33
Поляков
7
Бамматгереев
17
Козловский
17
Козловский
7
Бамматгереев
11
Мелекесцев
99
Татаринов
99
Татаринов
11
Мелекесцев
Остались в запасе
Ленинградец
Текстильщик
41
Артур Максецов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
12
Николай Бочко
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
41
Артур Максецов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
Остались в запасе
12
Николай Бочко
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Ленинградец - Текстильщик
2
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Стадион:
Рощино Арена
Новости команд
Все
Ленинградец
Текстильщик
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Известны новые летние соперники «Зенита»
13 июня
1
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
ЦСКА нашел нового форварда во Второй лиге
9 июня
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ленинградец
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 