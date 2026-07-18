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«Текстильщик» – «Уфа»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026

18 июля 2026 9:55
Текстильщик - Уфа
19 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 2 тур
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2.85
Победа «Уфы»
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Матч 2 тура Первой лиги России между «Текстильщик» и «Уфа» пройдет 19 июля 2026 года в Иваново на стадионе «Текстильщик». Хозяева неудачно стартовали в новом сезоне, проиграв «Арсеналу Тула» (1:2), и пока адаптируются к уровню лиги после повышения из Второй лиги А. Гости, напротив, уверенно разгромили «Ленинградец» (3:0) и находятся на подъеме, имея серию из трех побед в Первой лиге. Сможет ли «Текстильщик» реабилитироваться перед своими болельщиками и набрать первые очки, или «Уфа» продолжит свою победную поступь и добьется второго успеха подряд?

Кто победит в матче

«Текстильщик» подходит к игре со скромной статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда проиграла стартовый матч сезона «Арсеналу Тула» (1:2), а в товарищеских встречах сыграла вничью с «Шинником» (1:1). Оборона ивановцев выглядит достаточно надежной, но их атака не всегда эффективна, что против организованной игры «Уфы» может стать решающим фактором. Домашняя поддержка может помочь, но в текущей форме хозяевам будет сложно противостоять более опытному сопернику. Личных встреч с «Уфой» у «Текстильщика» не было, поэтому психологического преимущества ни у кого нет.

«Уфа» демонстрирует противоположную картину: семь голов в пяти матчах (1,4 в среднем) и столько же пропущенных (1,0). Команда уверенно стартовала, разгромив «Ленинградец» (3:0) в первом туре, и имеет серию из трех побед в Первой лиге, а также не пропускает в трех последних матчах. Их игра строится на дисциплине в обороне и быстрых контратаках, что позволяет им доминировать над соперниками. В товарищеских матчах уфимцы показали достойные результаты, уступив лишь «Ротору» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2). Отсутствие личных встреч с «Текстильщиком» не мешает им чувствовать уверенность, так как их текущая форма значительно лучше.

Итоговый вывод: «Уфа» имеет преимущество в текущей форме, атакующей эффективности и моральном состоянии, тогда как «Текстильщик» только адаптируется к новому уровню. Учитывая разницу в классе и мотивацию, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Уфы».

Форма и история личных встреч

«Текстильщик» проиграл стартовый матч сезона и редко забивает больше одного гола, тогда как «Уфа» начала с разгрома и имеет трехматчевую победную серию в Первой лиге. Ранее команды не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, но текущая форма гостей, особенно их надежная оборона и результативная атака, дает им явное преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

«Уфа» демонстрирует отличную форму, не пропуская в трех последних матчах и уверенно атакуя, тогда как «Текстильщик» только начинает свой путь в Первой лиге и пока не может найти свою игру. Учитывая эти факторы, победа «Уфы» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Уфы» с коэффициентом 2,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Текстильщик» и «Уфа» состоится 19 июля 2026 года в Иваново на стадионе «Текстильщик» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Текстильщик» – «Уфа»: смотреть онлайн

2.85
Победа «Уфы»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Уфа Текстильщик
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