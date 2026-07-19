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  • «Текстильщик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

«Текстильщик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 15:50
Текстильщик
19.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
19' Н. Першин 30' Н. Першин (П)
14' Д. Ортис 48' Д. Иванников (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
46
Никита Першин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
30
D. Simonov
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
3-2-2-2-1
58
Фадеев
27
Крутовских
23
Иванников
2
Гапечкин
74
Гузиев
46
Першин
21
Иванисеня
7
Джебов
83
Ищенко
25
Гуляев
87
Филев
3-1-2-2-2
31
Беленов
69
Ханенко
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
22
Юсупов
6
Тарба
23
Ахатов
8
Исаев
70
Ортис
43
Гилязетдинов
21
Иванисеня
63
Никитенков
63
Никитенков
21
Иванисеня
46
Першин
3
Маругин
3
Маругин
46
Першин
7
Джебов
30
30
7
Джебов
87
Филев
55
Гапеев
55
Гапеев
87
Филев
25
Гуляев
11
Криушичев
11
Криушичев
25
Гуляев
5
Кутин
79
Троянов
79
Троянов
5
Кутин
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
6
Тарба
20
Шипунов
20
Шипунов
6
Тарба
14
Агапов
9
Липовой
9
Липовой
14
Агапов
22
Юсупов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
22
Юсупов
Остались в запасе
Текстильщик
Уфа
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Текстильщик - Уфа
3
4
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Текстильщик» против «Уфы», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Текстильщик»«Уфа»

«Текстильщик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Текстильщик
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