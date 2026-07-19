19.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Текстильщик
Текстильщик
3-2-2-2-1
58
Фадеев
27
Крутовских
23
Иванников
2
Гапечкин
74
Гузиев
46
Першин
21
Иванисеня
7
Джебов
83
Ищенко
25
Гуляев
87
Филев
3-1-2-2-2
31
Беленов
69
Ханенко
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
22
Юсупов
6
Тарба
23
Ахатов
8
Исаев
70
Ортис
43
Гилязетдинов
21
Иванисеня
63
Никитенков
63
Никитенков
21
Иванисеня
46
Першин
3
Маругин
3
Маругин
46
Першин
7
Джебов
30
30
7
Джебов
87
Филев
55
Гапеев
55
Гапеев
87
Филев
25
Гуляев
11
Криушичев
11
Криушичев
25
Гуляев
5
Кутин
79
Троянов
79
Троянов
5
Кутин
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
6
Тарба
20
Шипунов
20
Шипунов
6
Тарба
14
Агапов
9
Липовой
9
Липовой
14
Агапов
22
Юсупов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
22
Юсупов
Остались в запасе
Текстильщик
Уфа
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Текстильщик - Уфа
3
4
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Текстильщик» против «Уфы», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»