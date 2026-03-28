29 марта состоится матч 5-го тура Второй лиги А, в котором «Машук-КМВ» примет «Ленинградец». Хозяева играют вничью в 4 последних матчах и имеют преимущество в личных встречах. Гости находятся в отличной форме и не проигрывают в 6 последних матчах.

«Машук-КМВ»

Пятигорский коллектив проводит сезон стабильно. После 18 туров (первый этап) команда набрала 30 очков и занимает 4-е место. «Машук-КМВ» играет вничью в 4 последних матчах. В последних пяти матчах команда забила 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Рустам Мачилов, на счету которого 4 гола в 17 матчах. В личных встречах «Машук-КМВ» побеждает в 3 последних матчах против «Ленинградца».

«Ленинградец»

Ленинградская область представлена командой, находящейся в отличной форме. После 4 туров (второй этап) клуб набрал 10 очков и занимает 2-е место. «Ленинградец» не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата и в 6 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 2 (в среднем 0.40). Лучший бомбардир – Максим Бачинский, забивший 5 голов в 18 матчах.

Факты о командах:

История личных встреч

«Машук-КМВ» имеет преимущество в противостоянии с «Ленинградцем». Команда побеждает в 3 последних очных матчах и забивает в 3 последних таких встречах. В 4 последних матчах хозяева одержали 3 победы при одной ничьей.

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Ленинградец»

«Машук-КМВ» имеет психологическое преимущество в личных встречах (3 победы подряд) и стабильно играет вничью в последних матчах. Однако атака хозяев не впечатляет – всего 0.40 гола за матч. Оборона при этом выглядит надежно (0.60 пропущенных).

«Ленинградец» находится в отличной форме: 6 матчей без поражений, надежная оборона (0.40 пропущенных) и стабильная результативность. Гости будут стремиться прервать неудачную серию в очных встречах.

Учитывая, что «Машук-КМВ» надежно играет в обороне, а «Ленинградец» стабильно забивает, матч может получиться закрытым. Хозяева имеют преимущество в личных встречах, но гости находятся в лучшей форме.

