Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Машук-КМВ - Ленинградец: обзор матча 29 марта 2026

Машук-КМВ
29.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ленинградец
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Машук-КМВ - Ленинградец
Завершен
88'
Замена
Роман Кудрявцев ️️️️➡️️ Артем Кулишев
Замена
Николай Косерик ️️️️➡️️ Линар Шарифуллин
85'
Желтая карточка
Чингиз Магомадов
70'
Желтая карточка
Руслан Хагур
67'
63'
Замена
️️️️➡️️ Артемий Укомский
63'
Замена
Матвей Першин ️️️️➡️️ Владислав Левин
59'
Красная карточка
Артем Гуренко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
10
Раджаб Гусенгаджиев
ЛЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
95
Чингиз Магомадов
ПЗ
7
Севада Торосян
ПЗ
99
Линар Шарифуллин
ЛП
8
Егор Сайгушев
ЦП
26
Замбек Никаев
ПП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Ленинградец
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Никита Калугин
ЛЗ
22
Артем Гуца
ЛЗ
99
Данила Емельянов
ЛЗ
2
Сергей Николаев
ПЗ
88
Владислав Левин
ПЗ
79
Тимофей Данилов
ПЗ
32
Артем Кулишев
ЛП
18
Артем Гуренко
ЦП
10
Михаил Горелишвили
ПП
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Машук-КМВ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
33
Андрей Домоцев
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
9
Матвей Першин
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
3-2-3-2
51
Плотников
95
Магомадов
23
Абазов
3
Хагур
10
Гусенгаджиев
7
Торосян
99
Шарифуллин
8
Сайгушев
26
Никаев
13
Бутенко
9
Абакаров
3-2-3-1
77
Щербицкий
88
Левин
44
Калугин
22
Гуца
79
Данилов
99
Емельянов
10
Горелишвили
18
Гуренко
32
Кулишев
7
Укомский
99
Шарифуллин
88
Косерик
88
Косерик
99
Шарифуллин
55
Конюхов
55
Конюхов
88
Левин
9
Першин
9
Першин
88
Левин
32
Кулишев
4
Кудрявцев
4
Кудрявцев
32
Кулишев
Остались в запасе
Машук-КМВ
Ленинградец
11
Анзор Хутов
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
33
Андрей Домоцев
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
1
Егор Смирнов
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
11
Анзор Хутов
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
33
Андрей Домоцев
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Машук-КМВ - Ленинградец
4
1
Всего ударов по воротам
16
1
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
7
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
5
0
Информация о матче
Главный судья:
M. Sukhanov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Машук-КМВ
Ленинградец
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Известны новые летние соперники «Зенита»
13 июня
1
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Известны новые летние соперники «Зенита»
13 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Машук-КМВ
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 