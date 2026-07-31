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«Ленинградец» – «Сочи»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

31 июля 2026 8:02
Ленинградец - Сочи
01 авг. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
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2.18
Победа «Сочи» с форой (-1)
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Матч 4 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Сочи» пройдет 01 августа 2026 года. Хозяева после трех туров имеют лишь одно очко, не могут выиграть в шести последних матчах и испытывают катастрофические проблемы в атаке – ни одного забитого гола в пяти последних встречах, при этом пропуская в среднем 2.40 мяча за игру. Гости, напротив, разгромили «Арсенал Тула» (5:0) в прошлом туре и демонстрируют мощную атакующую игру – 14 голов в пяти последних матчах, хотя их оборона также небезупречна. Сможет ли «Ленинградец» прервать свою безвыигрышную серию и забить наконец первый гол в чемпионате, или «Сочи» продолжит свою голевую феерию и добьется разгромной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Ленинградец» подходит к игре с удручающей статистикой: команда не выигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти встречах не забила ни одного гола и пропустила 12 мячей (в среднем 2.40 за игру). Оборона хозяев регулярно допускает ошибки – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а их атака не способна создать угрозу даже для слабых соперников. Лучший бомбардир команды – Даниил Григорьев, но он не забивал в последних матчах. Домашняя поддержка вряд ли поможет, учитывая, что команда не может забить и много пропускает. В прошлом туре «Ленинградец» сыграл вничью 0:0 с «Уралом», но это скорее исключение, чем правило. Против такой атакующей команды, как «Сочи», хозяева будут обороняться, но их защита вряд ли выдержит давление.

«Сочи» находится в отличной форме: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, забивает в семи из девяти последних встреч и в среднем за последние пять игр забивает 2.80 гола, пропуская при этом 1.80. Лучший бомбардир Михаил Игнатов забил три мяча в трех матчах и является главной угрозой для обороны хозяев. В прошлом туре «Сочи» разгромил «Арсенал Тула» со счетом 5:0, подтвердив свою атакующую мощь. Однако оборона гостей не всегда надежна – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, что дает «Ленинградцу» теоретический шанс на гол. Но учитывая, что хозяева не забивают, этот шанс минимален. «Сочи» будет доминировать и наверняка создаст множество моментов.

С учетом всех факторов победа «Сочи» с разницей как минимум в два мяча является практически безальтернативным исходом. «Ленинградец» не способен забивать и слишком много пропускает, тогда как гости находятся в отличной форме и имеют мощную атаку. Разница в классе очевидна, и «Сочи» уверенно добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных товарищеских матчах «Сочи» имеет преимущество, одержав победу (4:1) и сыграв вничью (1:1), что говорит о классе гостей. Однако текущая форма «Ленинградца» (шесть матчей без побед, ноль голов за пять игр) и мощь атаки «Сочи» (2.80 гола за игру) указывают на то, что хозяева вряд ли смогут оказать сопротивление. «Сочи» регулярно забивает, а оборона хозяев не выглядит надежной, что делает победу гостей еще более вероятной.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ленинградец
2 : 1
01.08.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ленинградец
2 : 1
01.08.2026
Сочи

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
7
Артемий Укомский
ЦФ
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
18
Максим Кайнов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Смирнов
2
44
Калугин
4
Кудрявцев
3
Ботака-Иобома
5
Морозов
6
Родин
99
Емельянов
14
Кенфак
32
Кулишев
23
Стефанович
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
27
Заика
5
Осипов
17
Макарчук
8
Игнатов
6
Кузьмин
11
Мелешин
3
Ботака-Иобома
37
Исаев
37
Исаев
3
Ботака-Иобома
Першин
78
Киселев
78
Киселев
Першин
5
Морозов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
5
Морозов
23
Стефанович
7
Укомский
7
Укомский
23
Стефанович
14
Кенфак
9
Першин
9
Першин
14
Кенфак
4
Литвинов
13
Калинин
13
Калинин
4
Литвинов
6
Кузьмин
18
Кайнов
18
Кайнов
6
Кузьмин
27
Заика
59
Барт
59
Барт
27
Заика
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
Остались в запасе
Ленинградец
Сочи
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
85
Даниил Силев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Сочи» одержит победу с разницей как минимум в два мяча над «Ленинградцем», используя свою мощную атаку и слабость соперника в обороне, а также отсутствие у хозяев голевой угрозы. «Ленинградец» не забивает в пяти последних матчах и пропускает более двух голов в среднем за игру, что делает их беззащитными против такой атакующей команды. Ставка на победу «Сочи» с форой (-1) за 2.18 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Ленинградцем» и «Сочи» состоится 01 августа 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Ленинградец» – «Сочи»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

2.18
Победа «Сочи» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Сочи Ленинградец
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