Матч 4 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Сочи» пройдет 01 августа 2026 года. Хозяева после трех туров имеют лишь одно очко, не могут выиграть в шести последних матчах и испытывают катастрофические проблемы в атаке – ни одного забитого гола в пяти последних встречах, при этом пропуская в среднем 2.40 мяча за игру. Гости, напротив, разгромили «Арсенал Тула» (5:0) в прошлом туре и демонстрируют мощную атакующую игру – 14 голов в пяти последних матчах, хотя их оборона также небезупречна. Сможет ли «Ленинградец» прервать свою безвыигрышную серию и забить наконец первый гол в чемпионате, или «Сочи» продолжит свою голевую феерию и добьется разгромной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Ленинградец» подходит к игре с удручающей статистикой: команда не выигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти встречах не забила ни одного гола и пропустила 12 мячей (в среднем 2.40 за игру). Оборона хозяев регулярно допускает ошибки – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а их атака не способна создать угрозу даже для слабых соперников. Лучший бомбардир команды – Даниил Григорьев, но он не забивал в последних матчах. Домашняя поддержка вряд ли поможет, учитывая, что команда не может забить и много пропускает. В прошлом туре «Ленинградец» сыграл вничью 0:0 с «Уралом», но это скорее исключение, чем правило. Против такой атакующей команды, как «Сочи», хозяева будут обороняться, но их защита вряд ли выдержит давление.

«Сочи» находится в отличной форме: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, забивает в семи из девяти последних встреч и в среднем за последние пять игр забивает 2.80 гола, пропуская при этом 1.80. Лучший бомбардир Михаил Игнатов забил три мяча в трех матчах и является главной угрозой для обороны хозяев. В прошлом туре «Сочи» разгромил «Арсенал Тула» со счетом 5:0, подтвердив свою атакующую мощь. Однако оборона гостей не всегда надежна – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, что дает «Ленинградцу» теоретический шанс на гол. Но учитывая, что хозяева не забивают, этот шанс минимален. «Сочи» будет доминировать и наверняка создаст множество моментов.

С учетом всех факторов победа «Сочи» с разницей как минимум в два мяча является практически безальтернативным исходом. «Ленинградец» не способен забивать и слишком много пропускает, тогда как гости находятся в отличной форме и имеют мощную атаку. Разница в классе очевидна, и «Сочи» уверенно добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных товарищеских матчах «Сочи» имеет преимущество, одержав победу (4:1) и сыграв вничью (1:1), что говорит о классе гостей. Однако текущая форма «Ленинградца» (шесть матчей без побед, ноль голов за пять игр) и мощь атаки «Сочи» (2.80 гола за игру) указывают на то, что хозяева вряд ли смогут оказать сопротивление. «Сочи» регулярно забивает, а оборона хозяев не выглядит надежной, что делает победу гостей еще более вероятной.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Россия. PARI Первая лига, 4 тур Ленинградец 2 : 1 Сочи Россия. PARI Первая лига, 4 тур Ленинградец 2 : 1 Сочи

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Сочи» одержит победу с разницей как минимум в два мяча над «Ленинградцем», используя свою мощную атаку и слабость соперника в обороне, а также отсутствие у хозяев голевой угрозы. «Ленинградец» не забивает в пяти последних матчах и пропускает более двух голов в среднем за игру, что делает их беззащитными против такой атакующей команды. Ставка на победу «Сочи» с форой (-1) за 2.18 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Ленинградцем» и «Сочи» состоится 01 августа 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.