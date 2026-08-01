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  • «Ленинградец» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Ленинградец» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 14:50
Ленинградец
01.08.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
64' А. Кулишев 81' И. Калинин (АГ)
84' И. Калинин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
7
Артемий Укомский
ЦФ
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
18
Максим Кайнов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Смирнов
2
44
Калугин
4
Кудрявцев
3
Ботака-Иобома
5
Морозов
6
Родин
99
Емельянов
14
Кенфак
32
Кулишев
23
Стефанович
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
27
Заика
5
Осипов
17
Макарчук
8
Игнатов
6
Кузьмин
11
Мелешин
3
Ботака-Иобома
37
Исаев
37
Исаев
3
Ботака-Иобома
Першин
78
Киселев
78
Киселев
Першин
5
Морозов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
5
Морозов
23
Стефанович
7
Укомский
7
Укомский
23
Стефанович
14
Кенфак
9
Першин
9
Першин
14
Кенфак
4
Литвинов
13
Калинин
13
Калинин
4
Литвинов
6
Кузьмин
18
Кайнов
18
Кайнов
6
Кузьмин
27
Заика
59
Барт
59
Барт
27
Заика
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
Остались в запасе
Ленинградец
Сочи
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
85
Даниил Силев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ленинградец - Сочи
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Сочи», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Сочи»

«Ленинградец» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сочи Ленинградец
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