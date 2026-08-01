01.08.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ленинградец
Ленинградец
4-1-2-2-1
1
Смирнов
2
44
Калугин
4
Кудрявцев
3
Ботака-Иобома
5
Морозов
6
Родин
99
Емельянов
14
Кенфак
32
Кулишев
23
Стефанович
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
27
Заика
5
Осипов
17
Макарчук
8
Игнатов
6
Кузьмин
11
Мелешин
3
Ботака-Иобома
37
Исаев
37
Исаев
3
Ботака-Иобома
Першин
78
Киселев
78
Киселев
Першин
5
Морозов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
5
Морозов
23
Стефанович
7
Укомский
7
Укомский
23
Стефанович
14
Кенфак
9
Першин
9
Першин
14
Кенфак
4
Литвинов
13
Калинин
13
Калинин
4
Литвинов
6
Кузьмин
18
Кайнов
18
Кайнов
6
Кузьмин
27
Заика
59
Барт
59
Барт
27
Заика
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
Остались в запасе
Ленинградец
Сочи
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
85
Даниил Силев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ленинградец - Сочи
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Сочи», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Сочи»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»