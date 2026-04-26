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Сибирь - Текстильщик: обзор матча 26 апреля 2026

Сибирь
26.04.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
11' А. Кобялко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сибирь - Текстильщик
Завершен
90' +4
Красная карточка
Евгений Татаринов
Желтая карточка
Максим Киселев
90' +1
80'
Замена
️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
Замена
️️️️➡️️ Александр Елисеев
78'
Замена
️️️️➡️️ Иван Шмаков
76'
76'
Замена
️️️️➡️️ Матвей Ужгин
75'
Замена
️️️️➡️️ Илья Клементьев
Замена
️️️️➡️️ Даур Квеквескири
70'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Яковлев
70'
Замена
️️️️➡️️ Антон Кобялко
70'
Желтая карточка
Дмитрий Яковлев
54'
53'
Замена
️️️️➡️️ Максим Поляков
Желтая карточка
Александр Елисеев
52'
47'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Тюрин
40'
Желтая карточка
Муслим Бамматгереев
Желтая карточка
Даниил Петрунин
21'
ГОЛ! 1:0! Антон Кобялко
Пас отдал Иван Шмаков
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
31
Георгий Зотов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
5
Илья Максименков
ПЗ
23
Антон Кротов
ПЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
9
Александр Носов
ЛП
54
Вадим Говор
ПП
21
Антон Макурин
ЦФ
40
Дмитрий Никитинский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
76
Евгений Стешин
ЛЗ
19
Максим Носков
ЛЗ
21
Андрей Хитяев
ЛЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ПЗ
5
Андрей Евдокимов
ПЗ
99
Евгений Татаринов
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛП
9
Владимир Азаров
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Сибирь
54
Иван Шмаков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
18
Егор Синяков
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
11
Даур Квеквескири
ЛП
10
Дмитрий Яковлев
ПП
39
Антон Кобялко
ЦФ
Текстильщик
22
Матвей Ужгин
ЛЗ
33
Максим Поляков
ЛЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
7
Муслим Бамматгереев
ПЗ
18
Владислав Тюрин
ПП
3-2-2-2
35
Киселев
23
Кротов
31
Зотов
3
Петрунин
49
Караев
19
Запалацкий
9
Носов
54
Говор
40
Никитинский
21
Макурин
3-2-2-1
51
Рябинкин
76
Стешин
19
Носков
55
Рогочий
99
Татаринов
21
Хитяев
9
Азаров
69
Аносов
11
Мелекесцев
54
Шмаков
54
Шмаков
4
Елисеев
4
Елисеев
11
Квеквескири
11
Квеквескири
10
Яковлев
10
Яковлев
39
Кобялко
39
Кобялко
22
Ужгин
22
Ужгин
33
Поляков
33
Поляков
26
Клементьев
26
Клементьев
7
Бамматгереев
7
Бамматгереев
18
Тюрин
18
Тюрин
Остались в запасе
Сибирь
Текстильщик
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
18
Егор Синяков
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
18
Егор Синяков
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
Остались в запасе
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Сибирь - Текстильщик
4
1
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
8
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
5
3
Информация о матче
Главный судья:
P. Lysenko
Стадион:
Спартак
Новости команд
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18 июня
2
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5
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16 июня
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1 : 1
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2 : 0
13.06.2026
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0 : 2
07.06.2026
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2 : 1
21.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
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Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
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2 : 0
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2 : 0
13.06.2026
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Родина-2
0 : 2
07.06.2026
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0 : 2
31.05.2026
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0 : 1
27.05.2026
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1 : 2
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