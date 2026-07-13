13.07.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-2-2-1
42
Мелихов
44
Исаенко
24
Гоцук
45
Кармаев
4
Пенчиков
35
Енин
21
Раздорских
10
Жигулев
7
Рейес
17
Горбунов
11
Магомедов
3-2-1-1-2
58
Фадеев
2
Гапечкин
5
Евдокимов
23
Иванников
46
Першин
20
Роспутько
7
Джебов
25
Гуляев
10
87
Филев
17
Горбунов
14
Брнович
14
Брнович
17
Горбунов
7
Рейес
9
Давидян
9
Давидян
7
Рейес
10
Жигулев
77
Плотников
77
Плотников
10
Жигулев
11
Магомедов
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Магомедов
20
Роспутько
18
Иванов
18
Иванов
20
Роспутько
10
9
9
10
25
Гуляев
78
Корнеев
78
Корнеев
25
Гуляев
Остались в запасе
Арсенал
Текстильщик
39
Матвей Холин
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Артем Бирюков
АП
19
Кирилл Богданец
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Артем Бирюков
АП
19
Кирилл Богданец
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Арсенал - Текстильщик
2
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Текстильщика», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Текстильщик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»