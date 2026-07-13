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  • «Арсенал» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

«Арсенал» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

13 июля, 18:20
Арсенал
13.07.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Текстильщик
68' Р. Магомедов 70' К. Гоцук
45' А. Филев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Текстильщик
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Арсенал
39
Матвей Холин
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
9
Давид Давидян
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
18
Иван Иванов
ОП
50
Данил Пятибратов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Мелихов
44
Исаенко
24
Гоцук
45
Кармаев
4
Пенчиков
35
Енин
21
Раздорских
10
Жигулев
7
Рейес
17
Горбунов
11
Магомедов
3-2-1-1-2
58
Фадеев
2
Гапечкин
5
Евдокимов
23
Иванников
46
Першин
20
Роспутько
7
Джебов
25
Гуляев
10
87
Филев
17
Горбунов
14
Брнович
14
Брнович
17
Горбунов
7
Рейес
9
Давидян
9
Давидян
7
Рейес
10
Жигулев
77
Плотников
77
Плотников
10
Жигулев
11
Магомедов
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Магомедов
20
Роспутько
18
Иванов
18
Иванов
20
Роспутько
10
9
9
10
25
Гуляев
78
Корнеев
78
Корнеев
25
Гуляев
Остались в запасе
Арсенал
Текстильщик
39
Матвей Холин
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Артем Бирюков
АП
19
Кирилл Богданец
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Артем Бирюков
АП
19
Кирилл Богданец
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Арсенал - Текстильщик
2
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Текстильщика», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Текстильщик»

«Арсенал» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Текстильщик Арсенал
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