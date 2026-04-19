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Калуга - Сибирь: обзор матча 19 апреля 2026

Калуга
19.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
1 : 2
Завершен
Сибирь
37' И. Матюшенко
48' Д. Покотыло 82' Д. Никитинский
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Калуга - Сибирь
Завершен
85'
Замена
Максим Караев ️️️️➡️️ Дмитрий Никитинский
Замена
Илья Грищенко ️️️️➡️️ Игорь Соколов
85'
Замена
Егор Липаев ️️️️➡️️ Захар Кравцов
85'
84'
Замена
Вадим Говор ️️️️➡️️ Антон Кобялко
82'
ГОЛ! 1:2! Дмитрий Никитинский
64'
Замена
Дмитрий Яковлев ️️️️➡️️ Денис Покотыло
63'
Замена
Даур Квеквескири ️️️️➡️️ Александр Носов
Замена
Егор Акимов ️️️️➡️️ Никита Кузин
61'
50'
Замена
Антон Макурин ️️️️➡️️ Иван Шмаков
48'
ГОЛ! 1:1! Денис Покотыло
Пас отдал Антон Макурин
44'
Желтая карточка
Георгий Зотов
Желтая карточка
Алексей Полев
43'
39'
Желтая карточка
Денис Покотыло
ГОЛ! 1:0! Иван Матюшенко
Пас отдал Захар Кравцов
37'
Желтая карточка
Иван Матюшенко
34'
Желтая карточка
Никита Кузин
28'
20'
Желтая карточка
Иван Шмаков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
1
Ринат Шакеров
ВР
8
Дмитрий Югалдин
ЛЗ
2
Сергей Кротов
ЛЗ
4
Алексей Полев
ЛЗ
47
Захар Кравцов
ПЗ
47
Евгений Лукиных
ПЗ
4
Лев Иванушкин
ПЗ
32
Игорь Соколов
ЛП
19
Никита Кузин
ЦП
14
Сергей Чибисов
ПП
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
3
Даниил Петрунин
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЛП
54
Иван Шмаков
ЛП
23
Антон Кротов
ЦП
7
Денис Покотыло
ПП
9
Александр Носов
ПП
39
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Калуга
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦЗ
10
Илья Грищенко
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
Сибирь
10
Дмитрий Яковлев
ЦЗ
49
Максим Караев
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
11
Даур Квеквескири
ЦЗ
3-2-3-1
1
Шакеров
47
Лукиных
8
Югалдин
2
Кротов
4
Полев
4
Иванушкин
32
Соколов
19
Кузин
14
Чибисов
17
Матюшенко
4-5-1
35
Киселев
31
Зотов
4
Елисеев
3
Петрунин
5
Максименков
9
Носов
7
Покотыло
40
Никитинский
23
Кротов
54
Шмаков
39
Кобялко
19
Кузин
96
Акимов
96
Акимов
19
Кузин
32
Соколов
10
Грищенко
10
Грищенко
32
Соколов
47
Кравцов
12
Липаев
12
Липаев
47
Кравцов
7
Покотыло
10
Яковлев
10
Яковлев
7
Покотыло
40
Никитинский
49
Караев
49
Караев
40
Никитинский
39
Кобялко
54
Говор
54
Говор
39
Кобялко
54
Шмаков
21
Макурин
21
Макурин
54
Шмаков
9
Носов
11
Квеквескири
11
Квеквескири
9
Носов
Остались в запасе
Калуга
Сибирь
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Остались в запасе
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
Остались в запасе
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Главный тренер
Вячеслав Комков
Статистика матча Калуга - Сибирь
3
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
20
11
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Главный судья:
M. Yakovlev
Стадион:
Орбита
Новости команд
Все
Калуга
Сибирь
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
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18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
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2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
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2 : 0
31.05.2026
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