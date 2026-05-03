Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Текстильщик - Машук-КМВ: обзор матча 03 мая 2026

Текстильщик
03.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
1 : 1
Завершен
Машук-КМВ
18' Т. Мелекесцев
54' И. Селеменев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Машук-КМВ
Завершен
Желтая карточка
Данил Аносов
89'
Замена
Богдан Рогочий ️️️️➡️️ Николай Бочко
88'
Замена
Федор Фенин ️️️️➡️️ Виктор Демьянов
88'
87'
Замена
Ленар Фаттахов ️️️️➡️️ Александр Бутенко
82'
Замена
Тамаз Топурия ️️️️➡️️ Линар Шарифуллин
79'
Замена
Николай Косерик ️️️️➡️️ Андрей Домоцев
79'
Замена
Севада Торосян ️️️️➡️️ Магомед Абакаров
63'
Замена
Анзор Хутов ️️️️➡️️ Вадим Конюхов
60'
Желтая карточка
Линар Шарифуллин
Замена
Владимир Азаров ️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
57'
Замена
Максим Носков ️️️️➡️️ Максим Поляков
56'
54'
ГОЛ! 1:1! Иван Селеменев
Пас отдал Магомед Абакаров
Желтая карточка
Андрей Евдокимов
53'
Замена
Николай Бочко ️️️️➡️️ Андрей Хитяев
40'
Желтая карточка
Тимур Мелекесцев
32'
ГОЛ! 1:0! Тимур Мелекесцев
Пас отдал Муслим Бамматгереев
18'
8'
Желтая карточка
Андрей Домоцев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
21
Андрей Хитяев
ЛЗ
22
Матвей Ужгин
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ПЗ
26
Илья Клементьев
ПЗ
33
Максим Поляков
ПЗ
7
Муслим Бамматгереев
ЛП
56
Виктор Демьянов
ЦП
69
Данил Аносов
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Машук-КМВ
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
4
Рустам Мачилов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
55
Вадим Конюхов
ПЗ
3
Руслан Хагур
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЛП
33
Андрей Домоцев
ЛП
8
Егор Сайгушев
ЦП
99
Линар Шарифуллин
ПП
19
Иван Селеменев
ПП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Текстильщик
9
Владимир Азаров
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
8
Денис Сабусов
ЦЗ
18
Владислав Тюрин
ЦЗ
Машук-КМВ
88
Николай Косерик
ЦЗ
51
Егор Плотников
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
7
Севада Торосян
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
3-2-3-1
51
Рябинкин
26
Клементьев
21
Хитяев
22
Ужгин
5
Евдокимов
33
Поляков
7
Бамматгереев
56
Демьянов
69
Аносов
11
Мелекесцев
4-5-1
86
Шайхутдинов
3
Хагур
55
Конюхов
4
Мачилов
23
Абазов
19
Селеменев
99
Шарифуллин
13
Бутенко
8
Сайгушев
33
Домоцев
9
Абакаров
7
Бамматгереев
9
Азаров
9
Азаров
7
Бамматгереев
Бочко
55
Рогочий
55
Рогочий
Бочко
21
Хитяев
12
Бочко
12
Бочко
21
Хитяев
56
Демьянов
98
Фенин
98
Фенин
56
Демьянов
33
Поляков
19
Носков
19
Носков
33
Поляков
33
Домоцев
88
Косерик
88
Косерик
33
Домоцев
13
Бутенко
7
Фаттахов
7
Фаттахов
13
Бутенко
99
Шарифуллин
29
Топурия
29
Топурия
99
Шарифуллин
9
Абакаров
7
Торосян
7
Торосян
9
Абакаров
55
Конюхов
11
Хутов
11
Хутов
55
Конюхов
Остались в запасе
Текстильщик
Машук-КМВ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
8
Денис Сабусов
ЦЗ
18
Владислав Тюрин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
51
Егор Плотников
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
85
Денис Давыдов
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
8
Денис Сабусов
ЦЗ
18
Владислав Тюрин
ЦЗ
Остались в запасе
51
Егор Плотников
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Текстильщик - Машук-КМВ
3
2
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
17
12
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
1
6
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Машук-КМВ
«Текстильщик» сменил тренера после возвращения в Первую лигу
1 июля
3
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
«Текстильщик» сменил тренера после возвращения в Первую лигу
1 июля
3
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Текстильщик
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+