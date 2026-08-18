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«КАМАЗ» – «Текстильщик»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027

18 августа 2026 8:20
КАМАЗ - Текстильщик
19 авг. 2026, среда 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
3.50
Ничья
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Матч 7-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Текстильщиком» пройдет 19 августа в Набережных Челнах. Обе команды находятся в глубоком кризисном состоянии: хозяева не выигрывают в 12 последних матчах и располагаются на 18-м месте с 2 очками, гости не побеждают в семи матчах и идут на 17-й строчке с 3 баллами. В очных встречах «КАМАЗ» имеет преимущество, забивая в пяти последних матчах против этого соперника. Встречаются команды, которые остро нуждаются в победе, но находятся в столь слабой форме, что любая из них может уйти с поля без поражения. Кто же сумеет набрать первые три очка в сезоне – хозяева, которые опираются на историю личных встреч, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию?

Кто победит в матче

В пользу «КАМАЗа» говорит их преимущество в очных встречах с «Текстильщиком». Команда забивает в пяти последних матчах против этого соперника, что свидетельствует об умении вскрывать его оборону. Кроме того, хозяева забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,00 гола. Однако защита «КАМАЗа» действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,80 гола, а также пропускают в девяти последних матчах. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Енисеем» (2-2), а до этого уступила «Волге Ульяновск» (1-2). При такой неудачной серии из 12 матчей без побед рассчитывать на победу даже над аутсайдером будет крайне сложно.

«Текстильщик» подходит к матчу с аналогичными проблемами. Команда не выигрывает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,60 гола, что является крайне низким показателем. Однако в атаке гости нестабильны, но способны забить, учитывая проблемы хозяев в обороне. В последнем туре «Текстильщик» потерпел разгром от «Нижнего Новгорода» (1-3), а до этого сыграл вничью с «Енисеем» (0-0) и уступил «Нефтехимику» (0-1). При такой слабой атаке и нестабильной игре гостям будет сложно победить, но они могут рассчитывать на ничью.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два аутсайдера с похожими проблемами: оба редко забивают и редко побеждают. Однако «КАМАЗ» имеет преимущество в очных встречах и играет на своем поле, тогда как «Текстильщик» крайне слаб в атаке. Учитывая кризис обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «КАМАЗ» имеет преимущество – команда забивает в пяти последних матчах против «Текстильщика» и редко проигрывает ему. Однако текущая форма обеих команд катастрофична: «КАМАЗ» не выигрывает в 12 матчах, «Текстильщик» – в семи. Обе команды редко забивают и часто пропускают. Учитывая историю и текущее состояние, матч может завершиться вничью, так как ни одна из команд не находится в форме, чтобы одержать победу.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
2
Забитых мячей
5
0.67
В среднем за матч
1.67
1:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
4 : 1
31.10.2021
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.08.2026
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
4 : 1
31.10.2021
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
1 : 0
17.07.2021
Текстильщик

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Текстильщик
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
30
D. Simonov
ЦП
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
96
M. Shavel
ЦФ
19
Максим Богданец
ЦФ
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
3-2-3-2
30
Замерец
27
Мануйлов
67
76
Суханов
8
Долгополов
7
Аюкин
37
Воронин
10
Защепкин
28
Султонов
65
Гулько
18
Попов
3-3-1-2-1
1
Фадеев
27
Крутовских
74
Гузиев
63
Никитенков
2
Гапечкин
46
Першин
23
Иванников
30
83
Ищенко
29
Никитин
91
Помалюк
37
Воронин
79
Семенов
79
Семенов
37
Воронин
8
Долгополов
2
Хубаев
2
Хубаев
8
Долгополов
7
Аюкин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
7
Аюкин
28
Султонов
96
96
28
Султонов
65
Гулько
19
Богданец
19
Богданец
65
Гулько
91
Помалюк
95
Волков
95
Волков
91
Помалюк
74
Гузиев
3
Маругин
3
Маругин
74
Гузиев
63
Никитенков
7
Джебов
7
Джебов
63
Никитенков
46
Першин
19
19
46
Першин
29
Никитин
25
Гуляев
25
Гуляев
29
Никитин
Остались в запасе
КАМАЗ
Текстильщик
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Остались в запасе
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды находятся в кризисной форме: «КАМАЗ» не выигрывает в 12 матчах, «Текстильщик» – в семи. Оба коллектива редко забивают и часто пропускают, что делает победу любой из команд маловероятной. Учитывая, что хозяева имеют преимущество в очных встречах, но их текущая форма не позволяет рассчитывать на победу, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат. Ставка: ничья с коэффициентом 3,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 7-го тура Первой лиги России между «КАМАЗом» и «Текстильщиком» состоится 19 августа 2026 года в Набережных Челнах и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«КАМАЗ» – «Текстильщик»: смотреть онлайн

3.50
Ничья
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Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Текстильщик КАМАЗ
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