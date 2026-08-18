Матч 7-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Текстильщиком» пройдет 19 августа в Набережных Челнах. Обе команды находятся в глубоком кризисном состоянии: хозяева не выигрывают в 12 последних матчах и располагаются на 18-м месте с 2 очками, гости не побеждают в семи матчах и идут на 17-й строчке с 3 баллами. В очных встречах «КАМАЗ» имеет преимущество, забивая в пяти последних матчах против этого соперника. Встречаются команды, которые остро нуждаются в победе, но находятся в столь слабой форме, что любая из них может уйти с поля без поражения. Кто же сумеет набрать первые три очка в сезоне – хозяева, которые опираются на историю личных встреч, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию?

Кто победит в матче

В пользу «КАМАЗа» говорит их преимущество в очных встречах с «Текстильщиком». Команда забивает в пяти последних матчах против этого соперника, что свидетельствует об умении вскрывать его оборону. Кроме того, хозяева забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,00 гола. Однако защита «КАМАЗа» действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,80 гола, а также пропускают в девяти последних матчах. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Енисеем» (2-2), а до этого уступила «Волге Ульяновск» (1-2). При такой неудачной серии из 12 матчей без побед рассчитывать на победу даже над аутсайдером будет крайне сложно.

«Текстильщик» подходит к матчу с аналогичными проблемами. Команда не выигрывает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,60 гола, что является крайне низким показателем. Однако в атаке гости нестабильны, но способны забить, учитывая проблемы хозяев в обороне. В последнем туре «Текстильщик» потерпел разгром от «Нижнего Новгорода» (1-3), а до этого сыграл вничью с «Енисеем» (0-0) и уступил «Нефтехимику» (0-1). При такой слабой атаке и нестабильной игре гостям будет сложно победить, но они могут рассчитывать на ничью.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два аутсайдера с похожими проблемами: оба редко забивают и редко побеждают. Однако «КАМАЗ» имеет преимущество в очных встречах и играет на своем поле, тогда как «Текстильщик» крайне слаб в атаке. Учитывая кризис обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «КАМАЗ» имеет преимущество – команда забивает в пяти последних матчах против «Текстильщика» и редко проигрывает ему. Однако текущая форма обеих команд катастрофична: «КАМАЗ» не выигрывает в 12 матчах, «Текстильщик» – в семи. Обе команды редко забивают и часто пропускают. Учитывая историю и текущее состояние, матч может завершиться вничью, так как ни одна из команд не находится в форме, чтобы одержать победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды находятся в кризисной форме: «КАМАЗ» не выигрывает в 12 матчах, «Текстильщик» – в семи. Оба коллектива редко забивают и часто пропускают, что делает победу любой из команд маловероятной. Учитывая, что хозяева имеют преимущество в очных встречах, но их текущая форма не позволяет рассчитывать на победу, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат. Ставка: ничья с коэффициентом 3,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 7-го тура Первой лиги России между «КАМАЗом» и «Текстильщиком» состоится 19 августа 2026 года в Набережных Челнах и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.