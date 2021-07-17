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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Текстильщик
КАМАЗ - Текстильщик: обзор матча 17 июля 2021
КАМАЗ
17.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
31'
А. Гаглоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Текстильщик
Замена
М. Казимир
️️️️
А. Гаглоев
89'
Замена
П. Евсеев
️️️️
Р. Османов
85'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
М. Бевеев
85'
Желтая карточка
О. Калугин
84'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Е. Воронин
74'
63'
Желтая карточка
Х. Машуков
54'
Замена
️️️️
А. Макушкин
Желтая карточка
А. Абазов
49'
47'
Желтая карточка
А. Макушкин
ГОЛ! 1:0!
А. Гаглоев
31'
Желтая карточка
М. Бевеев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Олег Калугин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Альберт Мнацаканян
ЦП
0
Хачим Машуков
ЦП
90
Андрей Хрипков
ЦП
9
Илья Мосейчук
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
10
Роман Янушковский
ПВ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баклов
95
Магомадов
91
Куликов
2
Тесленко
23
Абазов
22
Бевеев
27
Калугин
13
Замалиев
11
Гаглоев
37
Воронин
8
Османов
3-5-2
1
Смирнов
23
Макушкин
88
Обивалин
95
Губочкин
20
Стеклов
0
Машуков
90
Хрипков
9
Мосейчук
8
Мнацаканян
14
Сергеев
97
Гогричиани
11
Гаглоев
74
Казимир
74
Казимир
11
Гаглоев
22
Бевеев
7
Аюкин
7
Аюкин
22
Бевеев
8
Османов
5
Евсеев
5
Евсеев
8
Османов
37
Воронин
42
Кириллов
42
Кириллов
37
Воронин
Остались в запасе
КАМАЗ
Текстильщик
10
Роман Янушковский
ПВ
66
Данис Зубаиров
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
11
Егор Пруцев
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
17
Дмитрий Рудаков
АП
95
Максим Едапин
ВР
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
10
Роман Янушковский
ПВ
66
Данис Зубаиров
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
11
Егор Пруцев
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
17
Дмитрий Рудаков
АП
95
Максим Едапин
ВР
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча КАМАЗ - Текстильщик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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