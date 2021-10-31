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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - КАМАЗ
Текстильщик - КАМАЗ: обзор матча 31 октября 2021
Текстильщик
31.10.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
4 : 1
Завершен
КАМАЗ
18'
Г. Гогричиани
48'
А. Губочкин
75'
Г. Гогричиани
80'
Г. Гогричиани
9'
А. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - КАМАЗ
ГОЛ! 4:1!
Г. Гогричиани
80'
ГОЛ! 3:1!
Г. Гогричиани
75'
75'
Замена
Р. Османов
️️️️
А. Куликов
71'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Е. Воронин
71'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Р. Янушковский
71'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
А. Абазов
Желтая карточка
А. Хрипков
67'
Замена
А. Хрипков
️️️️
С. Обивалин
59'
Желтая карточка
Г. Гогричиани
58'
55'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Желтая карточка
И. Шведюк
51'
ГОЛ! 2:1!
А. Губочкин
48'
Желтая карточка
В. Сергеев
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гогричиани
18'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гаглоев
Желтая карточка
А. Горюшкин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
81
Максим Сидоров
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Смирнов
95
Губочкин
62
Карпов
88
Обивалин
7
Шведюк
59
Аванесян
7
Горюшкин
11
Пруцев
9
Мосейчук
97
Гогричиани
14
Сергеев
4-4-1-1
1
Баклов
2
Тесленко
91
Куликов
22
Хомуха
23
Абазов
13
Замалиев
6
Свежов
7
Аюкин
11
Гаглоев
37
Воронин
10
Янушковский
88
Обивалин
90
Хрипков
90
Хрипков
88
Обивалин
37
Воронин
22
Бевеев
22
Бевеев
37
Воронин
23
Абазов
95
Магомадов
95
Магомадов
23
Абазов
91
Куликов
8
Османов
8
Османов
91
Куликов
10
Янушковский
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Янушковский
Остались в запасе
Текстильщик
КАМАЗ
95
Максим Едапин
ВР
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
81
Максим Сидоров
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
71
Алексей Мамин
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
81
Максим Сидоров
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Андрей Аксенов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Текстильщик - КАМАЗ
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
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