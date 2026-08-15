15.08.2026, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Текстильщик
Текстильщик
3-3-1-2-1
1
Фадеев
23
Иванников
74
Гузиев
63
Никитенков
27
Крутовских
46
Першин
2
Гапечкин
30
83
Ищенко
29
Никитин
91
Помалюк
3-2-1-3-1
98
Имамов
3
Коледин
25
Карич
66
Гудков
22
Каккоев
94
Тимофеев
78
Калинский
72
Комиссаров
18
Соколов
27
Грулев
11
Пополитов
63
Никитенков
18
Иванов
18
Иванов
63
Никитенков
29
Никитин
25
Гуляев
25
Гуляев
29
Никитин
30
11
Криушичев
11
Криушичев
30
83
Ищенко
78
Корнеев
78
Корнеев
83
Ищенко
91
Помалюк
87
Филев
87
Филев
91
Помалюк
66
Гудков
17
Шильников
17
Шильников
66
Гудков
72
Комиссаров
7
Бобер
7
Бобер
72
Комиссаров
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
11
Пополитов
9
Сарвели
9
Сарвели
11
Пополитов
Остались в запасе
Текстильщик
Нижний Новгород
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Текстильщик - Нижний Новгород
3
2
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
13
Смотреть прямую трансляцию матча «Текстильщик» против «Нижнего Новгорода», 6-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Текстильщик» – «Нижний Новгород»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»