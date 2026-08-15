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  • «Текстильщик» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

«Текстильщик» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

15 августа, 15:50
Текстильщик
15.08.2026, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Нижний Новгород
14' А. Никитенков
72' В. Грулев 86' Н. Калинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
30
D. Simonov
ЦП
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Нижний Новгород
98
Ислам Имамов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Артем Соколов
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Фадеев
23
Иванников
74
Гузиев
63
Никитенков
27
Крутовских
46
Першин
2
Гапечкин
30
83
Ищенко
29
Никитин
91
Помалюк
3-2-1-3-1
98
Имамов
3
Коледин
25
Карич
66
Гудков
22
Каккоев
94
Тимофеев
78
Калинский
72
Комиссаров
18
Соколов
27
Грулев
11
Пополитов
63
Никитенков
18
Иванов
18
Иванов
63
Никитенков
29
Никитин
25
Гуляев
25
Гуляев
29
Никитин
30
11
Криушичев
11
Криушичев
30
83
Ищенко
78
Корнеев
78
Корнеев
83
Ищенко
91
Помалюк
87
Филев
87
Филев
91
Помалюк
66
Гудков
17
Шильников
17
Шильников
66
Гудков
72
Комиссаров
7
Бобер
7
Бобер
72
Комиссаров
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
11
Пополитов
9
Сарвели
9
Сарвели
11
Пополитов
Остались в запасе
Текстильщик
Нижний Новгород
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Текстильщик - Нижний Новгород
3
2
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
13

Смотреть прямую трансляцию матча «Текстильщик» против «Нижнего Новгорода», 6-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Текстильщик»«Нижний Новгород»

«Текстильщик» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нижний Новгород Текстильщик
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