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«Текстильщик» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

14 августа 2026 8:09
Текстильщик - Нижний Новгород
15 авг. 2026, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1)
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Матч 6-го тура Первой лиги между «Текстильщиком» и «Нижним Новгородом» пройдет 15 августа в Иваново. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в шести последних матчах и располагаются на последнем месте в таблице с 3 очками, тогда как гости, напротив, лидируют в чемпионате с 15 баллами и выиграли пять последних встреч подряд. Разница в классе и форме между командами колоссальна, но «Текстильщик» забивает в трех последних матчах, а «Нижний Новгород» пропускает в 16 из 18 последних игр. Сможет ли аутсайдер преподнести сенсацию на своем поле, или лидер подтвердит свой статус и продолжит победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Текстильщика» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в трех последних матчах. В среднем за последние пять игр ивановцы забивают 0,60 гола, что не впечатляет, но против лидера, который пропускает в 16 из 18 последних матчей, у них есть шанс отличиться. Кроме того, защита гостей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. Однако форма хозяев вызывает серьезные опасения: «Текстильщик» не выигрывает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 1,00 гола. В последнем туре команда сыграла вничью с «Енисеем» (0-0), а до этого уступила «Нефтехимику» (0-1). При такой игре и статистике рассчитывать на победу над лидером крайне сложно.

«Нижний Новгород» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда лидирует в чемпионате с 15 очками, выиграла пять последних матчей и забивает в десяти последних встречах. В атаке нижегородцы действуют разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 3,20 гола. В последнем туре они разгромили «Нефтехимик» (5-1), а до этого уверенно переиграли «Шинник» (3-0) и «Челябинск» (2-1). Кроме того, в очных встречах с «Текстильщиком» «Нижний Новгород» имеет подавляющее преимущество – он не проигрывает в восьми из девяти последних матчей против этого соперника и забивает в трех последних очных встречах. Единственная проблема гостей – защита (пропускают в 16 из 18 последних матчей), но против такой слабой атаки, как у «Текстильщика», это вряд ли станет фатальным.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Нижнего Новгорода». Лидер Первой лиги находится в отличной форме, имеет колоссальное преимущество в классе и историческое превосходство над соперником. «Текстильщик» же переживает кризис, редко забивает и не выигрывает в шести последних матчах. Ожидается, что лидер продолжит свою победную серию.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нижний Новгород» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в восьми из девяти последних матчей против «Текстильщика» и забивает в трех последних встречах. Текущая форма лидера также значительно лучше: пять побед подряд и 3,20 гола за игру против шести матчей без побед у хозяев. Учитывая разницу в классе и положении в таблице, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 1 (25%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 3 (75%)
3
Забитых мячей
7
0.75
В среднем за матч
1.75
1:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Текстильщик
1 : 3
15.08.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
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1 : 3
15.08.2026
Нижний Новгород
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Текстильщик
1 : 0
05.12.2020
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нижний Новгород
2 : 1
30.08.2020
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 15 тур
Текстильщик
0 : 2
29.09.2019
Нижний Новгород

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
30
D. Simonov
ЦП
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Нижний Новгород
98
Ислам Имамов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Артем Соколов
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Фадеев
23
Иванников
74
Гузиев
63
Никитенков
27
Крутовских
46
Першин
2
Гапечкин
30
83
Ищенко
29
Никитин
91
Помалюк
3-2-1-3-1
98
Имамов
3
Коледин
25
Карич
66
Гудков
22
Каккоев
94
Тимофеев
78
Калинский
72
Комиссаров
18
Соколов
27
Грулев
11
Пополитов
63
Никитенков
18
Иванов
18
Иванов
63
Никитенков
29
Никитин
25
Гуляев
25
Гуляев
29
Никитин
30
11
Криушичев
11
Криушичев
30
83
Ищенко
78
Корнеев
78
Корнеев
83
Ищенко
91
Помалюк
87
Филев
87
Филев
91
Помалюк
66
Гудков
17
Шильников
17
Шильников
66
Гудков
72
Комиссаров
7
Бобер
7
Бобер
72
Комиссаров
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
11
Пополитов
9
Сарвели
9
Сарвели
11
Пополитов
Остались в запасе
Текстильщик
Нижний Новгород
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Вадим Гаранин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Нижнего Новгорода» с разницей в один мяч. Лидер Первой лиги находится в феноменальной форме (пять побед подряд, 3,20 гола за игру), имеет историческое преимущество над соперником и играет против команды, которая не выигрывает в шести последних матчах. «Текстильщик» может забить, учитывая проблемы гостей в обороне, но этого будет недостаточно. Ожидаем, что «Нижний Новгород» продолжит свою победную поступь и добьется комфортной победы. Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1) с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Текстильщиком» и «Нижним Новгородом» состоится 15 августа 2026 года в Иваново и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Текстильщик» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

1.85
Победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1)
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Нижний Новгород Текстильщик
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