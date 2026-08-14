Матч 6-го тура Первой лиги между «Текстильщиком» и «Нижним Новгородом» пройдет 15 августа в Иваново. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в шести последних матчах и располагаются на последнем месте в таблице с 3 очками, тогда как гости, напротив, лидируют в чемпионате с 15 баллами и выиграли пять последних встреч подряд. Разница в классе и форме между командами колоссальна, но «Текстильщик» забивает в трех последних матчах, а «Нижний Новгород» пропускает в 16 из 18 последних игр. Сможет ли аутсайдер преподнести сенсацию на своем поле, или лидер подтвердит свой статус и продолжит победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Текстильщика» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в трех последних матчах. В среднем за последние пять игр ивановцы забивают 0,60 гола, что не впечатляет, но против лидера, который пропускает в 16 из 18 последних матчей, у них есть шанс отличиться. Кроме того, защита гостей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. Однако форма хозяев вызывает серьезные опасения: «Текстильщик» не выигрывает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 1,00 гола. В последнем туре команда сыграла вничью с «Енисеем» (0-0), а до этого уступила «Нефтехимику» (0-1). При такой игре и статистике рассчитывать на победу над лидером крайне сложно.

«Нижний Новгород» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда лидирует в чемпионате с 15 очками, выиграла пять последних матчей и забивает в десяти последних встречах. В атаке нижегородцы действуют разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 3,20 гола. В последнем туре они разгромили «Нефтехимик» (5-1), а до этого уверенно переиграли «Шинник» (3-0) и «Челябинск» (2-1). Кроме того, в очных встречах с «Текстильщиком» «Нижний Новгород» имеет подавляющее преимущество – он не проигрывает в восьми из девяти последних матчей против этого соперника и забивает в трех последних очных встречах. Единственная проблема гостей – защита (пропускают в 16 из 18 последних матчей), но против такой слабой атаки, как у «Текстильщика», это вряд ли станет фатальным.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Нижнего Новгорода». Лидер Первой лиги находится в отличной форме, имеет колоссальное преимущество в классе и историческое превосходство над соперником. «Текстильщик» же переживает кризис, редко забивает и не выигрывает в шести последних матчах. Ожидается, что лидер продолжит свою победную серию.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нижний Новгород» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в восьми из девяти последних матчей против «Текстильщика» и забивает в трех последних встречах. Текущая форма лидера также значительно лучше: пять побед подряд и 3,20 гола за игру против шести матчей без побед у хозяев. Учитывая разницу в классе и положении в таблице, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Нижнего Новгорода» с разницей в один мяч. Лидер Первой лиги находится в феноменальной форме (пять побед подряд, 3,20 гола за игру), имеет историческое преимущество над соперником и играет против команды, которая не выигрывает в шести последних матчах. «Текстильщик» может забить, учитывая проблемы гостей в обороне, но этого будет недостаточно. Ожидаем, что «Нижний Новгород» продолжит свою победную поступь и добьется комфортной победы. Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1) с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Текстильщиком» и «Нижним Новгородом» состоится 15 августа 2026 года в Иваново и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.