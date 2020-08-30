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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Текстильщик
Нижний Новгород - Текстильщик: обзор матча 30 августа 2020
Нижний Новгород
30.08.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Текстильщик
32'
И. Горбунов
64'
И. Горбунов
14'
В. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Текстильщик
Желтая карточка
Н. Каккоев
90'
+4
Замена
А. Шмыков
️️️️
И. Темников
90'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
А. Попов
90'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
И. Горбунов
88'
Замена
А. Шарипов
️️️️
П. Комолов
86'
Желтая карточка
А. Анисимов
83'
Желтая карточка
И. Темников
83'
65'
Замена
М. Сидоров
️️️️
М. Бачинский
ГОЛ! 2:1!
И. Горбунов
64'
Желтая карточка
С. Зуйков
60'
59'
Желтая карточка
Е. Маричев
Желтая карточка
А. Шумских
58'
52'
Желтая карточка
Х. Аппаев
50'
Желтая карточка
С. Обивалин
46'
Замена
Е. Маричев
️️️️
А. Мухаметзянов
46'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Агеев
ГОЛ! 1:1!
И. Горбунов
32'
31'
Желтая карточка
А. Мухаметзянов
Желтая карточка
П. Комолов
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Сысуев
13'
Желтая карточка
А. Агеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
10
Владислав Сысуев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
19
Евгений Попов
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
37
Евгений Маричев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
3-3-2-2
31
Анисимов
23
Зуйков
5
Шумских
24
Гоцук
7
Маляров
22
Каккоев
11
Темников
20
Комолов
41
Сапета
17
Горбунов
18
Попов
3-1-2-2-2
1
Смирнов
95
Губочкин
88
Обивалин
17
Фомин
8
Мухаметзянов
7
Горюшкин
10
Сысуев
77
Романенко
76
Агеев
14
Аппаев
77
Бачинский
18
Попов
50
Югалдин
50
Югалдин
18
Попов
11
Темников
83
Шмыков
83
Шмыков
11
Темников
20
Комолов
73
Шарипов
73
Шарипов
20
Комолов
17
Горбунов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
17
Горбунов
77
Бачинский
81
Сидоров
81
Сидоров
77
Бачинский
8
Мухаметзянов
37
Маричев
37
Маричев
8
Мухаметзянов
76
Агеев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
76
Агеев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Текстильщик
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
19
Евгений Попов
ЦП
95
Александр Маслов
ВР
8
Александр Солодков
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
Остались в запасе
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
19
Евгений Попов
ЦП
95
Александр Маслов
ВР
8
Александр Солодков
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Нижний Новгород - Текстильщик
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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