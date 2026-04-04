Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ленинградец - Калуга: обзор матча 04 апреля 2026

Ленинградец
04.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
1 : 0
Завершен
Калуга
58' И. Школик
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Калуга
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Артемий Укомский
86'
Замена
Ильяс Муминов ️️️️➡️️ Данила Емельянов
80'
Замена
Владислав Левин ️️️️➡️️ Игорь Школик
71'
61'
Замена
️️️️➡️️ Игорь Соколов
61'
Замена
️️️️➡️️ Сергей Чибисов
ГОЛ! 1:0! Игорь Школик
58'
Замена
️️️️➡️️ Матвей Першин
46'
45' +1
Желтая карточка
Дмитрий Югалдин
Желтая карточка
Матвей Першин
42'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
77
Денис Щербицкий
ВР
2
Сергей Николаев
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ЛЗ
20
Игорь Школик
ЛЗ
44
Никита Калугин
ПЗ
10
Михаил Горелишвили
ПЗ
41
Артур Максецов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЛП
9
Матвей Першин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПП
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Калуга
1
Ринат Шакеров
ВР
47
Евгений Лукиных
ЛЗ
4
Лев Иванушкин
ЛЗ
19
Никита Кузин
ЛЗ
4
Алексей Полев
ПЗ
2
Сергей Кротов
ПЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
8
Дмитрий Югалдин
ЛП
32
Игорь Соколов
ПП
17
Иван Матюшенко
ЦФ
96
Егор Акимов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Ленинградец
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
Калуга
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
10
Илья Грищенко
ЦЗ
47
Захар Кравцов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
3-2-3-1
77
Щербицкий
10
Горелишвили
2
Николаев
79
Данилов
20
Школик
41
Максецов
99
Емельянов
9
Першин
32
Кулишев
7
Укомский
3-2-2-2
1
Шакеров
2
Кротов
47
Лукиных
4
Иванушкин
14
Чибисов
19
Кузин
32
Соколов
8
Югалдин
96
Акимов
17
Матюшенко
99
Емельянов
10
Муминов
10
Муминов
99
Емельянов
20
Школик
88
Левин
88
Левин
20
Школик
47
Кравцов
47
Кравцов
Остались в запасе
Ленинградец
Калуга
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
10
Илья Грищенко
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Остались в запасе
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
Остались в запасе
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
10
Илья Грищенко
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Евгений Лосев
Статистика матча Ленинградец - Калуга
1
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
9
7
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
Рощино Арена
Новости команд
Все
Ленинградец
Калуга
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Известны новые летние соперники «Зенита»
13 июня
1
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Известны новые летние соперники «Зенита»
13 июня
1
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ленинградец
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 