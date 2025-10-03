Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Владивосток» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.05

03 октября 2025 10:46
Динамо Вл - Калуга
04 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

4 октября во Владивостоке пройдет матч 12-го тура Второй лиги А, в котором «Динамо Владивосток» встретится с «Калугой». Обе команды находятся в середине таблицы и решают задачи укрепления своих позиций, что обещает упорное противостояние.

«Динамо Владивосток»

Дальневосточный клуб демонстрирует сдержанный футбол с акцентом на надежность в обороне. В последнем туре команда сыграла вничью с «Торпедо Миасс» (0:0). За пять последних матчей «Динамо» забило 3 гола и пропустило лишь 2, что подтверждает их прагматичный стиль. Коллектив часто ограничивается минимальными результатами и редко проводит яркие атакующие матчи. При этом стоит отметить проблему домашних выступлений: команда нередко теряет очки на своем поле, что делает ее уязвимой в предстоящем матче.

«Калуга»

Калужская команда в прошлом туре уступила «Родине-2» (0:1), но в целом играет более смело и старается находить шансы в атаке. За последние пять игр «Калуга» забила 6 голов, что вдвое больше, чем у соперника, но и пропустила столько же. Характерной особенностью является регулярная потеря концентрации в обороне – команда пропускает уже в семи матчах подряд. Несмотря на это, атака остается сильной стороной, и вряд ли калужане приедут во Владивосток играть строго от обороны.

Факты о командах

«Динамо Владивосток»

  • Ничья 0:0 с «Торпедо Миасс» в последнем туре.
  • В 5 последних матчах: 3 забитых и 2 пропущенных.
  • Средние показатели: 0.60 забитых и 0.40 пропущенных за игру.
  • Делает ставку на строгую дисциплину и компактность.

«Калуга»

  • Поражение от «Родины-2» (0:1) в прошлом туре.
  • В 5 последних матчах: 6 забитых и 6 пропущенных.
  • Средние показатели: 1.20 забитых и 1.20 пропущенных за игру.
  • Пропускает в 7 матчах подряд.

Личные встречи
22% (2)
44% (4)
33% (3)
9
Забитых мячей
11
1
В среднем за матч
1.22
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо Вл
1 : 0
04.10.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Калуга
4 : 1
24.08.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Вл
1 : 1
31.05.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Калуга
2 : 2
16.04.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Калуга
2 : 1
09.09.2023
Динамо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 3, 17 тур
Калуга
1 : 0
20.10.2022
Динамо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 3, 6 тур
Динамо Вл
1 : 1
13.08.2022
Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
19.10.2021
Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур
Калуга
0 : 2
15.08.2021
Динамо Вл
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Калуга»

Владивостокцы вряд ли изменят свой осторожный стиль – команда будет пытаться закрыть зоны и минимизировать риски. «Калуга», напротив, скорее сделает ставку на давление и быстрые атаки, что может привести к обмену голами. При этом слабая оборона гостей дает «Динамо» шанс использовать редкие моменты. Вероятно, встреча получится упорной и не станет результативной, но обе команды способны отметиться в атаке. Наиболее разумно рассмотреть варианты с низким тоталом и ставкой в пользу того, что хозяева как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Фора «Динамо Владивосток» (0) – коэффициент 1.75

2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Калуга Динамо Вл
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 