4 октября во Владивостоке пройдет матч 12-го тура Второй лиги А, в котором «Динамо Владивосток» встретится с «Калугой». Обе команды находятся в середине таблицы и решают задачи укрепления своих позиций, что обещает упорное противостояние.

«Динамо Владивосток»

Дальневосточный клуб демонстрирует сдержанный футбол с акцентом на надежность в обороне. В последнем туре команда сыграла вничью с «Торпедо Миасс» (0:0). За пять последних матчей «Динамо» забило 3 гола и пропустило лишь 2, что подтверждает их прагматичный стиль. Коллектив часто ограничивается минимальными результатами и редко проводит яркие атакующие матчи. При этом стоит отметить проблему домашних выступлений: команда нередко теряет очки на своем поле, что делает ее уязвимой в предстоящем матче.

«Калуга»

Калужская команда в прошлом туре уступила «Родине-2» (0:1), но в целом играет более смело и старается находить шансы в атаке. За последние пять игр «Калуга» забила 6 голов, что вдвое больше, чем у соперника, но и пропустила столько же. Характерной особенностью является регулярная потеря концентрации в обороне – команда пропускает уже в семи матчах подряд. Несмотря на это, атака остается сильной стороной, и вряд ли калужане приедут во Владивосток играть строго от обороны.

Факты о командах

«Динамо Владивосток»

Ничья 0:0 с «Торпедо Миасс» в последнем туре.

В 5 последних матчах: 3 забитых и 2 пропущенных.

Средние показатели: 0.60 забитых и 0.40 пропущенных за игру.

Делает ставку на строгую дисциплину и компактность.

«Калуга»

Поражение от «Родины-2» (0:1) в прошлом туре.

В 5 последних матчах: 6 забитых и 6 пропущенных.

Средние показатели: 1.20 забитых и 1.20 пропущенных за игру.

Пропускает в 7 матчах подряд.

Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Калуга»

Владивостокцы вряд ли изменят свой осторожный стиль – команда будет пытаться закрыть зоны и минимизировать риски. «Калуга», напротив, скорее сделает ставку на давление и быстрые атаки, что может привести к обмену голами. При этом слабая оборона гостей дает «Динамо» шанс использовать редкие моменты. Вероятно, встреча получится упорной и не станет результативной, но обе команды способны отметиться в атаке. Наиболее разумно рассмотреть варианты с низким тоталом и ставкой в пользу того, что хозяева как минимум не проиграют.

