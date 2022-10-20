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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Динамо Вл
Калуга - Динамо Вл: обзор матча 20 октября 2022
Калуга
20.10.2022, четверг, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 17 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Вл
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Статистика матча Калуга - Динамо Вл
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0
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
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