Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Велес» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.65

28 марта 2026 9:44
Велес - Иртыш
29 мар. 2026, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Велеса»
Сделать ставку

29 марта состоится матч 5-го тура Второй лиги А, в котором «Велес» примет омский «Иртыш». Хозяева находятся в отличной форме, имеют лучшую атаку и оборону в турнире. Гости нестабильны, но уверенно играют на выезде.

«Велес»

Московский коллектив проводит сильный сезон. После 4 туров (второй этап) команда набрала 7 очков и занимает 3-е место. «Велес» имеет больше всех побед (9) и лучшую разницу мячей (+14) в турнире. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и побеждает в 4 последних домашних встречах. В последних пяти матчах «Велес» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Александр Шубин, на счету которого 6 голов в 25 матчах.

«Иртыш»

Омский коллектив выступает нестабильно. После 14 туров (первый этап) команда набрала 19 очков и занимает 4-е место. На выезде «Иртыш» не проигрывает в 7 последних матчах. В последних пяти матчах омичи забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Роман Янушковский, забивший 6 голов в 13 матчах.

Факты о командах:

«Велес»

  • Больше всех побед в турнире (9)
  • Лучшая разница мячей в турнире (+14)
  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Побеждает в 4 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Александр Шубин (6 голов)

«Иртыш»

  • Не проигрывает в 7 последних выездных матчах
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Роман Янушковский (6 голов)

История личных встреч

«Велес» имеет преимущество в противостоянии с «Иртышом». В 4 последних матчах москвичи одержали 2 победы, дважды была ничья. В домашних матчах «Велес» не проигрывает «Иртышу».

Прогноз на матч «Велес» – «Иртыш»

«Велес» является фаворитом благодаря лучшей статистике в турнире и отличной домашней форме (4 победы подряд). Хозяева стабильно забивают и будут играть на победу, чтобы закрепиться в лидирующей группе.

«Иртыш» уверенно играет на выезде (7 матчей без поражений), но атака гостей не впечатляет (1.00 гола за матч). Омичи будут пытаться навязать борьбу, но в гостях против лидера будет сложно.

Учитывая домашнюю форму «Велеса» и их преимущество в личных встречах, хозяева должны побеждать. «Иртыш» может забить, учитывая их выездную стабильность, но вряд ли сможет удержать атаку соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Велеса» – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Иртыш Велес
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 