29 марта состоится матч 5-го тура Второй лиги А, в котором «Велес» примет омский «Иртыш». Хозяева находятся в отличной форме, имеют лучшую атаку и оборону в турнире. Гости нестабильны, но уверенно играют на выезде.

«Велес»

Московский коллектив проводит сильный сезон. После 4 туров (второй этап) команда набрала 7 очков и занимает 3-е место. «Велес» имеет больше всех побед (9) и лучшую разницу мячей (+14) в турнире. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и побеждает в 4 последних домашних встречах. В последних пяти матчах «Велес» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Александр Шубин, на счету которого 6 голов в 25 матчах.

«Иртыш»

Омский коллектив выступает нестабильно. После 14 туров (первый этап) команда набрала 19 очков и занимает 4-е место. На выезде «Иртыш» не проигрывает в 7 последних матчах. В последних пяти матчах омичи забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Роман Янушковский, забивший 6 голов в 13 матчах.

История личных встреч

«Велес» имеет преимущество в противостоянии с «Иртышом». В 4 последних матчах москвичи одержали 2 победы, дважды была ничья. В домашних матчах «Велес» не проигрывает «Иртышу».

Прогноз на матч «Велес» – «Иртыш»

«Велес» является фаворитом благодаря лучшей статистике в турнире и отличной домашней форме (4 победы подряд). Хозяева стабильно забивают и будут играть на победу, чтобы закрепиться в лидирующей группе.

«Иртыш» уверенно играет на выезде (7 матчей без поражений), но атака гостей не впечатляет (1.00 гола за матч). Омичи будут пытаться навязать борьбу, но в гостях против лидера будет сложно.

Учитывая домашнюю форму «Велеса» и их преимущество в личных встречах, хозяева должны побеждать. «Иртыш» может забить, учитывая их выездную стабильность, но вряд ли сможет удержать атаку соперника.

