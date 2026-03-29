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Велес - Иртыш: обзор матча 29 марта 2026

Велес
29.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
4 : 0
Завершен
Иртыш
43' З. Тарасенко 56' В. Галкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Велес - Иртыш
Завершен
72'
Замена
Роман Янушковский ️️️️➡️️ Билал Билалов
Замена
Ионафан Сапожников ️️️️➡️️ Егор Сысоев
69'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Галкин
69'
67'
Замена
Никита Жустьев ️️️️➡️️ Артемий Малеев
56'
Замена
Юрий Бавин ️️️️➡️️ Никита Дорофеев
ГОЛ! 2:0! Владислав Галкин
56'
ГОЛ! 1:0! Захар Тарасенко
43'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
54
Кирилл Кистенев
ЛЗ
18
Владислав Волков
ЛЗ
5
Артур Колосков
ПЗ
23
Кирилл Скворцов
ПЗ
22
Юрий Завезен
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЛП
90
Владислав Галкин
ЦП
97
Александр Шубин
ПП
8
Захар Тарасенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Иртыш
60
Владислав Полетаев
ВР
89
Никита Дорофеев
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЛЗ
11
Александр Смирнов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
15
Матвей Жустьев
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ПЗ
8
Артемий Малеев
ЛП
81
Артур Янгаев
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Велес
93
Артем Быковский
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
13
Александр Краснопевцев
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
Иртыш
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
27
Юрий Бавин
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
18
Илья Крылов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Мицаев
23
Скворцов
18
Сергеев
54
Кистенев
18
Волков
22
Завезен
20
Сысоев
90
Галкин
97
Шубин
8
Тарасенко
3-2-2-1
60
Полетаев
89
Дорофеев
54
Соловьёв
44
Садыков
7
Герюгов
11
Смирнов
81
Янгаев
8
Малеев
77
Билалов
20
Сысоев
14
Сапожников
14
Сапожников
20
Сысоев
Шубин
9
Гираев
9
Гираев
Шубин
88
Ковальков
88
Ковальков
89
Дорофеев
27
Бавин
27
Бавин
89
Дорофеев
8
Малеев
23
Жустьев
23
Жустьев
8
Малеев
77
Билалов
10
Янушковский
10
Янушковский
77
Билалов
Остались в запасе
Велес
Иртыш
93
Артем Быковский
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
13
Александр Краснопевцев
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
18
Илья Крылов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
93
Артем Быковский
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
13
Александр Краснопевцев
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
Остались в запасе
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
18
Илья Крылов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Велес - Иртыш
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
5
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Главный судья:
A. Zubov
Стадион:
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