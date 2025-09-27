27 сентября в рамках 11-го тура Второй лиги А «Родина-2» в Москве примет «Калугу». Хозяева идут в нижней части таблицы и испытывают трудности с набором очков, тогда как гости постепенно прибавляют и стремятся закрепиться в топ-6.

«Родина-2»

Филиал столичного клуба пока демонстрирует нестабильные результаты. Команда забила всего 2 гола за последние 5 матчей, и это главный показатель еe проблем. При этом оборона также нестабильна – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Родина-2» не забивает в 5 из 7 последних матчей, что отражает слабость в атаке. Средние цифры – 0.40 гола за игру в атаке и 1.40 в обороне – показывают, что хозяевам будет сложно рассчитывать на результат в матче против более сбалансированного соперника.

«Калуга»

Гости находятся в заметно лучшей форме. Команда не проигрывает в трeх последних матчах и при этом стабильно забивает. За последние 5 встреч «Калуга» оформила 10 голов – в среднем по 2 за игру, и это один из лучших показателей в группе. Слабым местом остаeтся оборона – 6 пропущенных мячей за 5 матчей. Однако атакующий потенциал коллектива компенсирует эти огрехи. «Калуга» пропускает в 6 последних матчах подряд, но атакующая линия делает результат.

Факты о командах

«Родина-2»

Забито всего 2 гола в 5 последних матчах

Средние показатели: 0.40 забитого, 1.40 пропущенного за игру

Не забивает в 5 из 7 последних встреч

Победа лишь в одной из последних 5 игр

«Калуга»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

Забивает минимум один гол в 3 последних турах

В среднем: 2.00 забитого, 1.20 пропущенного за игру

10 голов за последние 5 игр

Прогноз на матч «Родина-2» – «Калуга»

Сложно ожидать от «Родины-2» яркой игры в атаке, учитывая еe низкую результативность. Гости выглядят более собранными и сбалансированными, а их атакующая форма позволяет рассчитывать на голы и результат в Москве. «Калуга» идeт фаворитом и должна подтвердить статус, особенно на фоне проблем хозяев в нападении. При этом из-за регулярных ошибок в обороне гостей матч может не получиться «сухим», но шансы на их победу выше.

