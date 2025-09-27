Введите ваш ник на сайте
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

27 сентября 2025 10:46
Родина-2 - Калуга
27 сент. 2025, суббота 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Перейти в онлайн матча
27 сентября в рамках 11-го тура Второй лиги А «Родина-2» в Москве примет «Калугу». Хозяева идут в нижней части таблицы и испытывают трудности с набором очков, тогда как гости постепенно прибавляют и стремятся закрепиться в топ-6.

«Родина-2»

Филиал столичного клуба пока демонстрирует нестабильные результаты. Команда забила всего 2 гола за последние 5 матчей, и это главный показатель еe проблем. При этом оборона также нестабильна – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Родина-2» не забивает в 5 из 7 последних матчей, что отражает слабость в атаке. Средние цифры – 0.40 гола за игру в атаке и 1.40 в обороне – показывают, что хозяевам будет сложно рассчитывать на результат в матче против более сбалансированного соперника.

«Калуга»

Гости находятся в заметно лучшей форме. Команда не проигрывает в трeх последних матчах и при этом стабильно забивает. За последние 5 встреч «Калуга» оформила 10 голов – в среднем по 2 за игру, и это один из лучших показателей в группе. Слабым местом остаeтся оборона – 6 пропущенных мячей за 5 матчей. Однако атакующий потенциал коллектива компенсирует эти огрехи. «Калуга» пропускает в 6 последних матчах подряд, но атакующая линия делает результат.

Факты о командах

«Родина-2»

  • Забито всего 2 гола в 5 последних матчах
  • Средние показатели: 0.40 забитого, 1.40 пропущенного за игру
  • Не забивает в 5 из 7 последних встреч
  • Победа лишь в одной из последних 5 игр

«Калуга»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • Забивает минимум один гол в 3 последних турах
  • В среднем: 2.00 забитого, 1.20 пропущенного за игру
  • 10 голов за последние 5 игр

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
4
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
0.75
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Родина-2
1 : 0
27.09.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Калуга
1 : 0
16.08.2025
Родина-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Калуга
1 : 2
15.05.2023
Родина-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
Родина-2
1 : 1
15.04.2023
Калуга

Прогноз на матч «Родина-2» – «Калуга»

Сложно ожидать от «Родины-2» яркой игры в атаке, учитывая еe низкую результативность. Гости выглядят более собранными и сбалансированными, а их атакующая форма позволяет рассчитывать на голы и результат в Москве. «Калуга» идeт фаворитом и должна подтвердить статус, особенно на фоне проблем хозяев в нападении. При этом из-за регулярных ошибок в обороне гостей матч может не получиться «сухим», но шансы на их победу выше.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Калуги» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Калуги» больше 1 – коэффициент 1.75

Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Калуга Родина-2
Рекомендуем
