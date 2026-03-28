29 марта состоится матч 5-го тура Второй лиги А, в котором «Волгарь» примет ивановский «Текстильщик». Хозяева находятся в верхней части таблицы, но переживают спад. Гости демонстрируют феноменальную форму и не проигрывают на протяжении длительного времени.

«Волгарь»

Астраханский коллектив проводит сезон стабильно. После 18 туров (первый этап) команда набрала 32 очка и занимает 2-е место. «Волгарь» не может выиграть в 4 последних матчах. Дома команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти матчах астраханцы забили 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Илья Зуев, на счету которого 3 гола в 24 матчах. В личных встречах «Волгарь» не проигрывает в 8 из 9 последних матчей против «Текстильщика».

«Текстильщик»

Ивановский коллектив находится в потрясающей форме. После 4 туров (второй этап) команда набрала 10 очков и занимает 1-е место. «Текстильщик» не проигрывает в 9 последних матчах чемпионата и в 11 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах ивановцы забили 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Тимур Мелекесцев, забивший 9 голов в 24 матчах.

Факты о командах:

«Волгарь»

2-е место в турнире (1-й этап), 32 очка

Не может выиграть в 4 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

В последних 5 играх: 0.80 забито, 1.40 пропущено

Не проигрывает «Текстильщику» в 8 из 9 последних очных матчей

Лучший бомбардир – Илья Зуев (3 гола)

«Текстильщик»

1-е место в турнире (2-й этап), 10 очков

Не проигрывает в 9 последних матчах чемпионата

Не проигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах

В последних 5 играх: 2.40 забито, 0.80 пропущено

Лучший бомбардир – Тимур Мелекесцев (9 голов)

История личных встреч

«Волгарь» имеет преимущество в противостоянии с «Текстильщиком». Команда не проигрывает в 8 из 9 последних очных матчей. В текущем сезоне 25 октября 2025 года «Текстильщик» дома обыграл «Волгарь» (1:0).

Прогноз на матч «Волгарь» – «Текстильщик»

«Волгарь» переживает спад: 4 матча без побед и проблемы в атаке (0.80 гола за матч). Однако дома команда традиционно сильна и имеет отличную статистику в личных встречах. Хозяева будут пытаться прервать неудачную серию.

«Текстильщик» находится в феноменальной форме: 11 матчей без поражений, мощная атака (2.40 гола за матч) и надежная оборона. Гости будут играть на победу, чтобы закрепиться на первом месте.

Учитывая, что «Волгарь» имеет психологическое преимущество в личных встречах, но находится в кризисе, а «Текстильщик» в отличной форме, наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости как минимум не проиграют. Матч обещает быть результативным за счет атаки ивановцев.

Рекомендованные ставки: