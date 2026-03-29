Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Волгарь - Текстильщик: обзор матча 29 марта 2026

Волгарь
29.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
0 : 1
Завершен
Текстильщик
32' В. Тюрин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волгарь - Текстильщик
Завершен
89'
Желтая карточка
Матвей Ужгин
83'
Замена
️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
81'
Замена
️️️️➡️️ Максим Поляков
Замена
Кирилл Колесниченко ️️️️➡️️ Михаил Стрельник
68'
Замена
Вячеслав Кротов ️️️️➡️️ Владислав Адаев
68'
64'
Замена
️️️️➡️️ Виктор Демьянов
64'
Замена
Данил Аносов ️️️️➡️️ Владислав Тюрин
58'
Желтая карточка
Владислав Тюрин
Замена
Магомед Насибов ️️️️➡️️ Ибрагим Умаров
58'
Желтая карточка
Егор Прошкин
53'
32'
ГОЛ! 0:1! Владислав Тюрин
Желтая карточка
Олег Дмитриев
19'
Красная карточка
Алексей Павлишин
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Юрий Петровский
ЛЗ
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЛЗ
67
Кирилл Волков
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ПЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛП
34
Олег Дмитриев
ПП
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Ибрагим Умаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
21
Андрей Хитяев
ЛЗ
7
Муслим Бамматгереев
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ПЗ
22
Матвей Ужгин
ПЗ
26
Илья Клементьев
ПЗ
18
Владислав Тюрин
ЛП
33
Максим Поляков
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
10
Дмитрий Белоусов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Волгарь
26
Данил Пелих
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
25
Магомед Насибов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЦЗ
57
Вячеслав Кротов
ЦЗ
Текстильщик
98
Федор Фенин
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
69
Данил Аносов
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
3-2-2-2
1
Ямпольский
5
Стрельник
23
Петровский
7
Павлишин
58
Зуев
28
Прошкин
9
Адаев
34
Дмитриев
7
Умаров
9
Морозов
3-2-2-2
51
Рябинкин
22
Ужгин
21
Хитяев
7
Бамматгереев
26
Клементьев
5
Евдокимов
33
Поляков
18
Тюрин
10
Белоусов
11
Мелекесцев
7
Умаров
25
Насибов
25
Насибов
7
Умаров
5
Стрельник
9
Колесниченко
9
Колесниченко
5
Стрельник
9
Адаев
57
Кротов
57
Кротов
9
Адаев
18
Тюрин
69
Аносов
69
Аносов
18
Тюрин
Остались в запасе
Волгарь
Текстильщик
26
Данил Пелих
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
98
Федор Фенин
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
26
Данил Пелих
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
Остались в запасе
98
Федор Фенин
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Волгарь - Текстильщик
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
10
14
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Информация о матче
Главный судья:
P. Shishkin
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Текстильщик
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
Вчера, 13:11
1
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
19 июня
1
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
Вчера, 13:11
1
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
19 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
Прогноз Колыванова на выступление России на ЧМ-2026
11 июня
5
Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России
10 июня
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
ЦСКА нашел нового форварда во Второй лиге
9 июня
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Волгарь
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 