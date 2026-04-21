Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Урал» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 3.35

21 апреля 2026 9:47
Урал - Торпедо
22 апр. 2026, среда 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
3.35
Ничья
Сделать ставку

22 апреля на «Екатеринбург Арене» состоится матч 30-го тура Первой лиги, в котором «Урал» примет московское «Торпедо». Встреча команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы, обещает быть интересной с точки зрения турнирной мотивации: хозяева борются за прямую путeвку в РПЛ, а гости пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Урал»

Екатеринбуржцы проводят мощный отрезок и уверенно идут в зоне стыковых матчей за выход в Премьер-лигу. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних туров и не пропускает в этих встречах – сухая серия «Урала» достигла трeх матчей. Разгром «Сокола» со счeтом 3:0 на выезде стал ярким подтверждением атакующего потенциала команды: 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Мартин Секулич с 8 голами остаeтся лучшим бомбардиром, но главная сила уральцев – в командном взаимодействии.

«Торпедо»

Москвичи также находятся в отличной форме и не знают горечи поражений на протяжении шести последних матчей. Команда стабильно забивает в каждой из этих встреч и демонстрирует надeжную игру в обороне – всего три пропущенных мяча в пяти последних играх. Победа над КАМАЗом (2:0) в прошлом туре подтвердила, что «Торпедо» намерено завершить сезон на высокой ноте. Александр Юшин с 8 голами делит звание лучшего бомбардира и является главной угрозой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Урал»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги
  • Не пропускает в 3 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Торпедо»
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника

«Торпедо»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Первой лиги
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Урала»

Прогноз на матч «Урал» – «Торпедо»

Встреча двух команд, находящихся в отличной форме, обещает быть напряжeнной и результативной. «Урал» имеет преимущество родных стен и более высокую турнирную мотивацию, однако «Торпедо» демонстрирует впечатляющую беспроигрышную серию и умело играет вторым номером. Исторически матчи между этими соперниками часто завершаются ничейными исходами, и текущая форма команд располагает к продолжению этой традиции.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.35
  • Обе забьют – да

Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Торпедо Урал
Другие прогнозы
22.04.2026
16:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Спартак К - СКА-Хабаровск
Победа «Спартака» Кострома
22.04.2026
17:00
2.02
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Уфа - КАМАЗ
ОЗ – да
22.04.2026
17:00
3.35
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал - Торпедо
Ничья
22.04.2026
17:00
1.92
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Волга - Чайка
ТБ (2,5)
22.04.2026
17:30
3.55
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Оренбург - Пари НН
Ничья
22.04.2026
17:30
2.95
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Сокол - Енисей
Победа «Енисея» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 