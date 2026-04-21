22 апреля на «Екатеринбург Арене» состоится матч 30-го тура Первой лиги, в котором «Урал» примет московское «Торпедо». Встреча команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы, обещает быть интересной с точки зрения турнирной мотивации: хозяева борются за прямую путeвку в РПЛ, а гости пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Урал»

Екатеринбуржцы проводят мощный отрезок и уверенно идут в зоне стыковых матчей за выход в Премьер-лигу. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних туров и не пропускает в этих встречах – сухая серия «Урала» достигла трeх матчей. Разгром «Сокола» со счeтом 3:0 на выезде стал ярким подтверждением атакующего потенциала команды: 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Мартин Секулич с 8 голами остаeтся лучшим бомбардиром, но главная сила уральцев – в командном взаимодействии.

«Торпедо»

Москвичи также находятся в отличной форме и не знают горечи поражений на протяжении шести последних матчей. Команда стабильно забивает в каждой из этих встреч и демонстрирует надeжную игру в обороне – всего три пропущенных мяча в пяти последних играх. Победа над КАМАЗом (2:0) в прошлом туре подтвердила, что «Торпедо» намерено завершить сезон на высокой ноте. Александр Юшин с 8 голами делит звание лучшего бомбардира и является главной угрозой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Урал»

Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги

Не пропускает в 3 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Торпедо»

Забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника

«Торпедо»

Не проигрывает в 6 последних матчах Первой лиги

Забивает в 6 последних матчах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в 3 последних очных матчах против «Урала»

Прогноз на матч «Урал» – «Торпедо»

Встреча двух команд, находящихся в отличной форме, обещает быть напряжeнной и результативной. «Урал» имеет преимущество родных стен и более высокую турнирную мотивацию, однако «Торпедо» демонстрирует впечатляющую беспроигрышную серию и умело играет вторым номером. Исторически матчи между этими соперниками часто завершаются ничейными исходами, и текущая форма команд располагает к продолжению этой традиции.

