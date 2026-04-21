22 апреля в 30-м туре российской Первой лиги встречаются «Уфа» и «КАМАЗ». Игра в Уфе начнется в 17:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе с 31 очком занимает 15-е место. «Уфа» добыла 7 побед, 10 ничьих и потерпела 12 поражений, разница мячей – 30:35.

Последние результаты:

18.04.26 «Уфа» – «Черноморец» – 1:0;

12.04.26 «Урал» – «Уфа» – 0:0;

06.04.26 «Уфа» – «Торпедо» М – 1:1.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» набрал 40 очков и занимает 6-е место. Подопечные Антона Хазова добыли 9 побед, 13 ничьих и потерпели 7 поражения, разница мячей – 41:30.

Предыдущие результаты:

17.04.26 «Торпедо» М – КАМАЗ – 2:0;

10.04.26 КАМАЗ – «Нефтехимик» – 0:0;

04.04.26 «Шинник» – КАМАЗ – 0:0.

Очные встречи

23.08.25 КАМАЗ – «Уфа» – 3:1;

29.03.25 КАМАЗ – «УФА» – 1:0;

02.11.24 «Уфа» – КАМАЗ – 2:1.

Прогноз на матч «Уфа» – «КАМАЗ»

«Уфа» борется за выживание, опережая зону вылета на 2 очка. «КАМАЗ» набрал лишь 3 очка в последних 4 играх, не забив ни гола, и выпал из борьбы за зону стыковых матчей.

Команде Хазова пора прерывать голевую засуху, и «Уфа» – подходящий противник. Но и парням Тетрадзе есть, за что бороться, так что ожидаем упорной игры, в которой команды поделят очки.