23 апреля на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Эспаньол». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за сохранение прописки в элите. Хозяева пытаются отдалиться от опасной зоны, а гости находятся в затяжном кризисе и не могут одержать победу на протяжении четырнадцати туров подряд.

«Райо Вальекано»

Мадридцы подходят к матчу после разгромного поражения от «Мальорки» со счeтом 0:3, которое стало болезненным ударом по турнирным амбициям. Вылет из Лиги Конференций от АЕКа лишь усугубил моральное состояние команды. На своeм поле «Райо Вальекано» традиционно играет уверенно и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Хорхе де Фрутос с 11 голами в 41 матче остаeтся главной атакующей опцией хозяев.

«Эспаньол»

Каталонцы переживают катастрофический отрезок сезона. Четырнадцать матчей без побед в Ла Лиге – это антирекорд, который красноречиво говорит о глубине кризиса. Поражение от «Барселоны» в дерби со счeтом 1:4 стало очередным подтверждением проблем в обороне – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх. Кике Гарсия с 8 голами является лучшим бомбардиром команды, но для спасения этого явно недостаточно. Исторически «Эспаньол» удачно играет против «Райо Вальекано», одержав четыре победы подряд в очных встречах.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Проиграл 4 последних очных матча против «Эспаньола»

Поражение в последнем матче от «Мальорки» (0:3)

«Эспаньол»

Не может выиграть в 14 последних матчах Ла Лиги

Победа в 4 последних очных матчах против «Райо Вальекано»

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в 4 последних очных матчах против «Райо Вальекано»

Пропускает в 14 из 16 последних матчей

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Эспаньол»

Встреча двух кризисных команд редко радует зрителей качественным футболом. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля и традиционно уверенно играет на «Кампо де Вальекас». «Эспаньол» находится в глубочайшем пике и не может выиграть на протяжении четырнадцати туров, однако исторически каталонцы являются крайне неудобным соперником для мадридцев. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где хозяева имеют небольшое преимущество.

