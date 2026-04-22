«Райо Вальекано» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 2.1

22 апреля 2026 9:22
Райо Вальекано - Эспаньол
23 апр. 2026, четверг 21:00 | Испания. Примера, 33 тур
23 апреля на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Эспаньол». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за сохранение прописки в элите. Хозяева пытаются отдалиться от опасной зоны, а гости находятся в затяжном кризисе и не могут одержать победу на протяжении четырнадцати туров подряд.

«Райо Вальекано»

Мадридцы подходят к матчу после разгромного поражения от «Мальорки» со счeтом 0:3, которое стало болезненным ударом по турнирным амбициям. Вылет из Лиги Конференций от АЕКа лишь усугубил моральное состояние команды. На своeм поле «Райо Вальекано» традиционно играет уверенно и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Хорхе де Фрутос с 11 голами в 41 матче остаeтся главной атакующей опцией хозяев.

«Эспаньол»

Каталонцы переживают катастрофический отрезок сезона. Четырнадцать матчей без побед в Ла Лиге – это антирекорд, который красноречиво говорит о глубине кризиса. Поражение от «Барселоны» в дерби со счeтом 1:4 стало очередным подтверждением проблем в обороне – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх. Кике Гарсия с 8 голами является лучшим бомбардиром команды, но для спасения этого явно недостаточно. Исторически «Эспаньол» удачно играет против «Райо Вальекано», одержав четыре победы подряд в очных встречах.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграл 4 последних очных матча против «Эспаньола»
  • Поражение в последнем матче от «Мальорки» (0:3)

«Эспаньол»

  • Не может выиграть в 14 последних матчах Ла Лиги
  • Победа в 4 последних очных матчах против «Райо Вальекано»
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Райо Вальекано»
  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Эспаньол»

Встреча двух кризисных команд редко радует зрителей качественным футболом. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля и традиционно уверенно играет на «Кампо де Вальекас». «Эспаньол» находится в глубочайшем пике и не может выиграть на протяжении четырнадцати туров, однако исторически каталонцы являются крайне неудобным соперником для мадридцев. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где хозяева имеют небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 2.1
  • Тотал матча меньше 2.5

2.10
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Эспаньол Райо Вальекано
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
