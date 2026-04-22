23 апреля в матче 29-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Нажма» примет «Аль-Таавун». Встреча аутсайдера чемпионата и команды из верхней части турнирной таблицы обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. «Аль-Нажма» уже практически лишилась шансов на спасение, тогда как гости продолжают борьбу за попадание в зону азиатских кубков.

«Аль-Нажма»

Хозяева проводят катастрофический сезон и уверенно занимают последнее место в турнирной таблице. Команда пропускает на протяжении 12 последних матчей чемпионата и имеет худшую оборону в лиге – 16 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.20 гола за матч. Победа над «Неомом» (2:1) в прошлом туре стала лишь вторым успехом в сезоне и вряд ли изменит общую картину. Лазаро с 7 голами остаeтся единственным светлым пятном в блеклой игре команды.

«Аль-Таавун»

Гости проводят достойный сезон и располагаются на пятом месте, претендуя на участие в азиатских кубках. Команда не может выиграть на протяжении трeх последних туров, но стабильно забивает в девяти матчах подряд. Рохер Мартинес с 21 голом в 28 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной угрозой для обороны хозяев. Оборона «Аль-Таавуна» также не идеальна – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх, но на фоне проблем соперника выглядит более надeжной.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

Пропускает в 12 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 3.20 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 3 последних матчах

Всего 2 победы в 28 турах чемпионата

«Аль-Таавун»

Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 9 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 10 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Победа в последнем очном матче (1:0)

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Аль-Таавун»

Разница в классе между командами очевидна. «Аль-Нажма» пропускает в огромных количествах и является главным аутсайдером чемпионата. «Аль-Таавун» испытывает определeнные проблемы с результатами в последних турах, но уровень соперника позволяет рассчитывать на уверенную победу. Ожидаем результативный матч, где гости сумеют реализовать своe преимущество в классе и атакующем потенциале.

Рекомендованные ставки