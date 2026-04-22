23 апреля на стадионе «Сьюдад де Валенсия» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Леванте» примет «Севилью». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках, а гости располагаются всего в нескольких баллах от опасной зоны.

«Леванте»

Валенсийцы подходят к матчу после важнейшей победы над «Хетафе» со счeтом 1:0, которая позволила сохранить шансы на спасение. Команда демонстрирует характер и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Атака «Леванте» выглядит достаточно стабильно – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Карлос Эспи с 10 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром команды и главной надеждой хозяев в нападении.

«Севилья»

Андалусийцы переживают сложный сезон и располагаются на непривычно низком 16-м месте. Победа над «Атлетико» со счeтом 2:1 в прошлом туре стала настоящей сенсацией и может стать поворотным моментом в борьбе за выживание. Однако оборона «Севильи» выглядит крайне уязвимо – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Акор Адамс с 8 голами остаeтся лучшим бомбардиром, но для команды уровня «Севильи» это крайне скромный показатель.

Факты о командах

«Леванте»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 3 последних очных матчах против «Севильи»

Победа в последнем матче над «Хетафе» (1:0)

«Севилья»

Пропускает в 6 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Леванте»

Забивает в 11 из 13 последних очных матчей против «Леванте»

Победа в последнем матче над «Атлетико» (2:1)

Прогноз на матч «Леванте» – «Севилья»

Встреча двух команд, борющихся за выживание, обещает быть напряжeнной и непредсказуемой. «Леванте» имеет преимущество домашнего поля и находится в хорошей форме, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. «Севилья» одержала сенсационную победу над «Атлетико», но оборона андалусийцев оставляет желать лучшего. Исторически гости доминируют в очных встречах, однако текущая форма и турнирная мотивация хозяев могут сыграть решающую роль.

