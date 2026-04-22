Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.68

22 апреля 2026 9:36
23 апр. 2026, четверг 19:45 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Обе забьют — да
Сделать ставку

23 апреля на «Лукойл Арене» в Москве состоится центральный матч 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором столичный «Спартак» примет «Краснодар». Встреча команд, входящих в топ-5 чемпионата, обещает стать настоящим украшением тура. Красно-белые находятся в отличной форме и продолжают погоню за медалями, а «быки» борются за чемпионство и имеют лучшую разницу мячей в лиге.

«Спартак»

Москвичи подходят к матчу в отличном расположении духа после уверенной победы над «Ахматом» со счeтом 3:1. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних туров РПЛ и стабильно забивает в этих встречах. Оборона красно-белых выглядит надeжно – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Пабло Солари с 9 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром команды, но главная сила «Спартака» – в сбалансированной командной игре.

«Краснодар»

Южане продолжают погоню за «Зенитом» и демонстрируют впечатляющую результативность. Команда не проигрывает на протяжении пяти последних туров и является самой забивающей в лиге – 51 гол в 25 матчах. «Краснодар» имеет лучшую разницу мячей в турнире – 32, а Джон Кордоба с 19 голами в 34 матчах остаeтся главной ударной силой. Однако три ничьи подряд говорят о том, что «быки» испытывают определeнные трудности с реализацией моментов в ключевых встречах.

Факты о командах

«Спартак»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах РПЛ
  • Забивает в 4 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Краснодара»

«Краснодар»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах РПЛ
  • Забивает в 15 последних матчах РПЛ
  • Лучшая разница мячей в турнире – 32
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Играет вничью в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»

Встреча двух команд, находящихся в отличной форме, обещает быть напряжeнной и результативной. «Спартак» имеет преимущество домашнего поля и надeжно играет в обороне, однако «Краснодар» является самой забивающей командой лиги и стабильно поражает ворота соперников на протяжении 15 матчей подряд. Ожидаем, что команды порадуют зрителей голами, а итоговый результат может склониться в пользу хозяев благодаря фактору родных стен.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.68
  • Победа «Спартака»

Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 