23 апреля на «Лукойл Арене» в Москве состоится центральный матч 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором столичный «Спартак» примет «Краснодар». Встреча команд, входящих в топ-5 чемпионата, обещает стать настоящим украшением тура. Красно-белые находятся в отличной форме и продолжают погоню за медалями, а «быки» борются за чемпионство и имеют лучшую разницу мячей в лиге.

«Спартак»

Москвичи подходят к матчу в отличном расположении духа после уверенной победы над «Ахматом» со счeтом 3:1. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних туров РПЛ и стабильно забивает в этих встречах. Оборона красно-белых выглядит надeжно – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Пабло Солари с 9 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром команды, но главная сила «Спартака» – в сбалансированной командной игре.

«Краснодар»

Южане продолжают погоню за «Зенитом» и демонстрируют впечатляющую результативность. Команда не проигрывает на протяжении пяти последних туров и является самой забивающей в лиге – 51 гол в 25 матчах. «Краснодар» имеет лучшую разницу мячей в турнире – 32, а Джон Кордоба с 19 голами в 34 матчах остаeтся главной ударной силой. Однако три ничьи подряд говорят о том, что «быки» испытывают определeнные трудности с реализацией моментов в ключевых встречах.

Факты о командах

«Спартак»

Не проигрывает в 4 последних матчах РПЛ

Забивает в 4 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 3 последних очных матчах против «Краснодара»

«Краснодар»

Не проигрывает в 5 последних матчах РПЛ

Забивает в 15 последних матчах РПЛ

Лучшая разница мячей в турнире – 32

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Играет вничью в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»

Встреча двух команд, находящихся в отличной форме, обещает быть напряжeнной и результативной. «Спартак» имеет преимущество домашнего поля и надeжно играет в обороне, однако «Краснодар» является самой забивающей командой лиги и стабильно поражает ворота соперников на протяжении 15 матчей подряд. Ожидаем, что команды порадуют зрителей голами, а итоговый результат может склониться в пользу хозяев благодаря фактору родных стен.

Рекомендованные ставки