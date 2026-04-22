«Ахмат» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.73

22 апреля 2026 9:37
Ахмат - Балтика
23 апр. 2026, четверг 19:45 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
1.73
Победа «Балтики» с форой (0)
23 апреля на «Ахмат Арене» в Грозном состоится матч 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором местный «Ахмат» примет калининградскую «Балтику». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева уверенно расположились в середине таблицы и решают локальные задачи, а гости борются за медали и находятся в зоне Лиги чемпионов.

«Ахмат»

Грозненцы подходят к матчу после поражения от «Спартака» со счeтом 1:3, которое прервало их беспроигрышную серию. Команда не может одержать победу на протяжении трeх последних туров и пропускает в каждой из этих встреч. Атака «Ахмата» выглядит достаточно стабильно – команда забивает в 14 из 16 последних матчей, но для достижения результата этого недостаточно. Георгий Мелкадзе с 11 голами в 32 матчах остаeтся главной атакующей опцией хозяев.

«Балтика»

Калининградцы проводят отличный сезон и уверенно идут на четвeртом месте, дающем право на участие в Лиге чемпионов. Команда играет вничью три последних матча подряд, но стабильно забивает на протяжении шести туров. Атака «Балтики» впечатляет – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Брайан Хиль с 13 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром команды и главной угрозой для обороны хозяев. Исторически калининградцы удачно играют против «Ахмата», не уступая в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Ахмат»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 3 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 14 из 16 последних матчей
  • Проиграл 3 из 4 последних очных матчей против «Балтики»

«Балтика»

  • Играет вничью в 3 последних матчах РПЛ
  • Забивает в 6 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ахмата»
  • Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика»

«Балтика» выглядит явным фаворитом этой пары, несмотря на гостевой статус. Калининградцы демонстрируют впечатляющую результативность и имеют историческое преимущество в очных противостояниях. «Ахмат» стабильно забивает дома, но испытывает проблемы в обороне и не может выиграть на протяжении трeх туров. Ожидаем результативный футбол, где более мотивированная и сбалансированная «Балтика» сумеет набрать очки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Балтики» с форой (0) – коэффициент 1.73
  • Обе забьют – да

Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Балтика Ахмат
