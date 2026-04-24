Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Колос» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

24 апреля 2026 10:59
Колос - Полтава
24 апр. 2026, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Колоса» с форой (-1)
Сделать ставку

24 апреля на стадионе «Колос» в Ковалeвке состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Полтаву». Встреча команд с полярными турнирными задачами: хозяева борются за место в еврокубках, а гости замыкают турнирную таблицу и практически лишились шансов на спасение.

«Колос»

Ковалeвцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги. «Колос» не проигрывает на протяжении пяти последних туров и одержал важную победу над ЛНЗ (1:0) в прошлом матче. Оборона хозяев выглядит образцово – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Юрий Климчук с 8 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром команды.

«Полтава»

Гости переживают катастрофический сезон и уверенно движутся к вылету из Премьер-лиги. Команда не может одержать победу на протяжении 10 последних туров и пропускает в 22 матчах подряд. Оборона «Полтавы» является худшей в лиге – 14 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Максим Марусич с 4 голами в 15 матчах остаeтся лучшим бомбардиром команды.

Факты о командах

«Колос»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах УПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Победа в последнем матче над ЛНЗ (1:0)

«Полтава»

  • Не может выиграть в 10 последних матчах УПЛ
  • Пропускает в 22 последних матчах УПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.80 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в 26 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Колос» – «Полтава»

Разница в классе и текущей форме между командами колоссальна. «Колос» демонстрирует надeжную игру в обороне и не проигрывает пять туров подряд. «Полтава» же пропускает в 22 матчах кряду и является главным аутсайдером чемпионата. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Колоса» с форой (-1) – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Колоса» больше 1.5

Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Полтава Колос
18+
18+
  • Читайте нас: 