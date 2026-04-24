24 апреля на стадионе «Колос» в Ковалeвке состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Полтаву». Встреча команд с полярными турнирными задачами: хозяева борются за место в еврокубках, а гости замыкают турнирную таблицу и практически лишились шансов на спасение.

«Колос»

Ковалeвцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги. «Колос» не проигрывает на протяжении пяти последних туров и одержал важную победу над ЛНЗ (1:0) в прошлом матче. Оборона хозяев выглядит образцово – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Юрий Климчук с 8 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром команды.

«Полтава»

Гости переживают катастрофический сезон и уверенно движутся к вылету из Премьер-лиги. Команда не может одержать победу на протяжении 10 последних туров и пропускает в 22 матчах подряд. Оборона «Полтавы» является худшей в лиге – 14 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Максим Марусич с 4 голами в 15 матчах остаeтся лучшим бомбардиром команды.

Факты о командах

«Колос»

Не проигрывает в 5 последних матчах УПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Победа в последнем матче над ЛНЗ (1:0)

«Полтава»

Не может выиграть в 10 последних матчах УПЛ

Пропускает в 22 последних матчах УПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.80 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в 26 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Колос» – «Полтава»

Разница в классе и текущей форме между командами колоссальна. «Колос» демонстрирует надeжную игру в обороне и не проигрывает пять туров подряд. «Полтава» же пропускает в 22 матчах кряду и является главным аутсайдером чемпионата. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

