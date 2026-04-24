25 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата Германии. «Гамбург» будет принимать команду сенсацию – «Хоффенхайм» Кристиана Ильцера.
«Гамбург»
«Динозавры» ушли на +5 от зоны стыковых матчей и близки к тому, чтобы засейвить место в Бундеслиге и на следующий сезон. Правда, в последних двух турах команда Мерлина Польцина стала откровенно валять дурака, пропустив аж семь голов. Запас прочности присутствует, но расслабляться рановато.
Последние три игры:
- Вердер – Гамбург 3:1
- Штутгарт – Гамбург 4:0
- Гамбург – Аугсбург 1:1
«Хоффенхайм»
«Хоффе» отчаянно рубится за место в топ-4 и пропуск в Лигу чемпионов. Даже если им не удастся обойти «Штутгарт» или «Лейпциг», под началом Кристиана Ильцера «Хоффенхайм» и без того прыгнул выше головы.
Главная сила команды – атака. 59 забитых мячей – один из лучших показателей в лиге. Такой результат – прямое следствие прогрессивной философии Ильцера: быстрые переходы и творческое движение в последней трети поля.
Последние три игры:
- Хоффенхайм – Боруссия Д 2:1
- Аугсбург – Хоффенхайм 2:2
- Хоффенхайм – Майнц 1:2
Очные встречи
- Хоффенхайм – Гамбург 4:1
- Хоффенхайм – Гамбург 2:0
- Гамбург – Хоффенхайм 3:0
Прогноз на матч «Гамбург» – «Хоффенхайм»
«Гамбург» пропускает много и со вкусом, тогда как «Хоффе» – одна из самых зрелищных команд в БЛ. Мечта о Лиге чемпионов цветет и пахнет, гости приложат максимум усилий для набора 3 очков.
Прогноз: победа «Хоффенхайма», кеф – 1,82. Прогноз на счет – 1:3.