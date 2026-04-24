«Гамбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

24 апреля 2026 11:19
Гамбург - Хоффенхайм
25 апр. 2026, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
1.82
Победа «Хоффенхайма»
25 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата Германии. «Гамбург» будет принимать команду сенсацию – «Хоффенхайм» Кристиана Ильцера.

«Гамбург»

«Динозавры» ушли на +5 от зоны стыковых матчей и близки к тому, чтобы засейвить место в Бундеслиге и на следующий сезон. Правда, в последних двух турах команда Мерлина Польцина стала откровенно валять дурака, пропустив аж семь голов. Запас прочности присутствует, но расслабляться рановато.

Последние три игры:

  • Вердер – Гамбург 3:1
  • Штутгарт – Гамбург 4:0
  • Гамбург – Аугсбург 1:1

«Хоффенхайм»

«Хоффе» отчаянно рубится за место в топ-4 и пропуск в Лигу чемпионов. Даже если им не удастся обойти «Штутгарт» или «Лейпциг», под началом Кристиана Ильцера «Хоффенхайм» и без того прыгнул выше головы.

Главная сила команды – атака. 59 забитых мячей – один из лучших показателей в лиге. Такой результат – прямое следствие прогрессивной философии Ильцера: быстрые переходы и творческое движение в последней трети поля.

Последние три игры:

  • Хоффенхайм – Боруссия Д 2:1
  • Аугсбург – Хоффенхайм 2:2
  • Хоффенхайм – Майнц 1:2

Очные встречи

  • Хоффенхайм – Гамбург 4:1
  • Хоффенхайм – Гамбург 2:0
  • Гамбург – Хоффенхайм 3:0

Прогноз на матч «Гамбург» – «Хоффенхайм»

«Гамбург» пропускает много и со вкусом, тогда как «Хоффе» – одна из самых зрелищных команд в БЛ. Мечта о Лиге чемпионов цветет и пахнет, гости приложат максимум усилий для набора 3 очков.

Прогноз: победа «Хоффенхайма», кеф – 1,82. Прогноз на счет – 1:3.

1.82
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Гамбург
