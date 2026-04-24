25 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата Германии. «Гамбург» будет принимать команду сенсацию – «Хоффенхайм» Кристиана Ильцера.

«Гамбург»

«Динозавры» ушли на +5 от зоны стыковых матчей и близки к тому, чтобы засейвить место в Бундеслиге и на следующий сезон. Правда, в последних двух турах команда Мерлина Польцина стала откровенно валять дурака, пропустив аж семь голов. Запас прочности присутствует, но расслабляться рановато.

Последние три игры:

Вердер – Гамбург 3:1

Штутгарт – Гамбург 4:0

Гамбург – Аугсбург 1:1

«Хоффенхайм»

«Хоффе» отчаянно рубится за место в топ-4 и пропуск в Лигу чемпионов. Даже если им не удастся обойти «Штутгарт» или «Лейпциг», под началом Кристиана Ильцера «Хоффенхайм» и без того прыгнул выше головы.

Главная сила команды – атака. 59 забитых мячей – один из лучших показателей в лиге. Такой результат – прямое следствие прогрессивной философии Ильцера: быстрые переходы и творческое движение в последней трети поля.

Последние три игры:

Хоффенхайм – Боруссия Д 2:1

Аугсбург – Хоффенхайм 2:2

Хоффенхайм – Майнц 1:2

Очные встречи

Хоффенхайм – Гамбург 4:1

Хоффенхайм – Гамбург 2:0

Гамбург – Хоффенхайм 3:0

Прогноз на матч «Гамбург» – «Хоффенхайм»

«Гамбург» пропускает много и со вкусом, тогда как «Хоффе» – одна из самых зрелищных команд в БЛ. Мечта о Лиге чемпионов цветет и пахнет, гости приложат максимум усилий для набора 3 очков.

Прогноз: победа «Хоффенхайма», кеф – 1,82. Прогноз на счет – 1:3.