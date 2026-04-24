Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хетафе» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2.08

24 апреля 2026 9:14
Хетафе - Барселона
25 апр. 2026, суббота 17:15 | Испания. Примера, 32 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Барселоны» с форой (-1)
Сделать ставку

25 апреля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» примет «Барселону». Встреча команды, борющейся за место в еврокубках, и безоговорочного лидера чемпионата обещает быть напряжeнной. Хозяева славятся организованной обороной, а каталонцы продолжают победную поступь к чемпионскому титулу.

«Хетафе»

Мадридцы подходят к матчу после важнейшей гостевой победы над «Реал Сосьедадом» со счeтом 1:0, которая укрепила позиции команды в еврокубковой зоне. «Хетафе» демонстрирует надeжную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Мауро Арамбарри с 6 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром команды, что говорит о ставке на командное взаимодействие, а не на индивидуальное мастерство. На своeм поле «Хетафе» традиционно неуступчив и играет вничью в четырeх последних очных встречах с «Барселоной».

«Барселона»

Каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и одержали восемь побед подряд в Ла Лиге. Команда является самой результативной в лиге – 85 голов в 32 турах, а Ламин Ямаль с 24 голами в 45 матчах остаeтся главной ударной силой. Победа над «Сельтой» (1:0) в прошлом туре подтвердила, что «Барселона» умеет добиваться результата даже в не самых ярких матчах. Каталонцы не проигрывают «Хетафе» на протяжении 10 последних очных встреч и забивают в четырeх матчах подряд против этого соперника.

Факты о командах

«Хетафе»

  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Играет вничью в 4 последних домашних очных матчах против «Барселоны»
  • Победа в последнем матче над «Реал Сосьедадом» (1:0)
  • Проиграл 10 последних очных матчей против «Барселоны» во всех турнирах

«Барселона»

  • Победа в 8 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 16 последних матчах Ла Лиги
  • Лучшая разница мячей в турнире – 55
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 10 последних матчах против «Хетафе»

Прогноз на матч «Хетафе» – «Барселона»

«Барселона» является безоговорочным фаворитом встречи, что обусловлено не только лидерством в чемпионате, но и впечатляющим историческим доминированием над «Хетафе». Однако мадридцы традиционно неуступчивы дома против каталонцев и четырежды подряд играли вничью на своeм поле. Оборона «Хетафе» выглядит организованно, но атакующая мощь «Барселоны» слишком велика. Ожидаем, что гости сумеют прервать серию ничьих на «Колисеуме» и одержат непростую победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» с форой (-1) – коэффициент 2.08
  • Тотал матча меньше 2.5

Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Барселона Хетафе
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 