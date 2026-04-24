25 апреля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» примет «Барселону». Встреча команды, борющейся за место в еврокубках, и безоговорочного лидера чемпионата обещает быть напряжeнной. Хозяева славятся организованной обороной, а каталонцы продолжают победную поступь к чемпионскому титулу.

«Хетафе»

Мадридцы подходят к матчу после важнейшей гостевой победы над «Реал Сосьедадом» со счeтом 1:0, которая укрепила позиции команды в еврокубковой зоне. «Хетафе» демонстрирует надeжную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Мауро Арамбарри с 6 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром команды, что говорит о ставке на командное взаимодействие, а не на индивидуальное мастерство. На своeм поле «Хетафе» традиционно неуступчив и играет вничью в четырeх последних очных встречах с «Барселоной».

«Барселона»

Каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и одержали восемь побед подряд в Ла Лиге. Команда является самой результативной в лиге – 85 голов в 32 турах, а Ламин Ямаль с 24 голами в 45 матчах остаeтся главной ударной силой. Победа над «Сельтой» (1:0) в прошлом туре подтвердила, что «Барселона» умеет добиваться результата даже в не самых ярких матчах. Каталонцы не проигрывают «Хетафе» на протяжении 10 последних очных встреч и забивают в четырeх матчах подряд против этого соперника.

Факты о командах

«Хетафе»

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Играет вничью в 4 последних домашних очных матчах против «Барселоны»

Победа в последнем матче над «Реал Сосьедадом» (1:0)

Проиграл 10 последних очных матчей против «Барселоны» во всех турнирах

«Барселона»

Победа в 8 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 16 последних матчах Ла Лиги

Лучшая разница мячей в турнире – 55

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 10 последних матчах против «Хетафе»

Прогноз на матч «Хетафе» – «Барселона»

«Барселона» является безоговорочным фаворитом встречи, что обусловлено не только лидерством в чемпионате, но и впечатляющим историческим доминированием над «Хетафе». Однако мадридцы традиционно неуступчивы дома против каталонцев и четырежды подряд играли вничью на своeм поле. Оборона «Хетафе» выглядит организованно, но атакующая мощь «Барселоны» слишком велика. Ожидаем, что гости сумеют прервать серию ничьих на «Колисеуме» и одержат непростую победу.

