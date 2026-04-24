25 апреля на стадионе «Ренато Далл'Ара» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» примет «Рому». Встреча команд, борющихся за место в еврокубках, обещает быть напряжeнной и результативной. Оба коллектива демонстрируют проблемы в обороне при хорошей результативности в атаке.

«Болонья»

«Россоблу» подходят к матчу после поражения от «Ювентуса» (0:2), которое стало очередным подтверждением проблем в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Вылет из Лиги Европы от «Астон Виллы» (0:4) стал серьeзным психологическим ударом. Риккардо Орсолини с 12 голами в 47 матчах остаeтся главной атакующей опцией. Исторически «Болонья» удачно играет против «Ромы» дома, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей.

«Рома»

«Джаллоросси» подходят к матчу после домашней ничьей с «Аталантой» (1:1) и демонстрируют впечатляющую результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Команда забивает на протяжении 10 последних матчей Серии А и является одной из самых результативных в лиге. Дониэлл Мален с 11 голами в 15 матчах демонстрирует отличную форму. Однако оборона «Ромы» также уязвима – 10 пропущенных мячей за тот же отрезок. Гостевая форма оставляет желать лучшего – 7 матчей без побед на выезде.

Факты о командах

«Болонья»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Ромы»

Забивает в 6 из 8 последних очных матчей против «Ромы»

«Рома»

Забивает в 6 последних очных матчах против «Болоньи»

Прогноз на матч «Болонья» – «Рома»

Встреча двух команд с хорошей результативностью и проблемами в обороне обещает стать настоящим голевым спектаклем. «Болонья» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Ромы», однако текущая форма хозяев оставляет желать лучшего. «Рома» стабильно забивает в 10 последних матчах, но крайне неудачно выступает на выезде. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки